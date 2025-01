El tenista Bublik falta al respeto a Rafa Nadal: «Su retirada fue un circo, está calvo»

A Bublik le ocurre fuera de la pista lo mismo que dentro de ella, que es irreverente. Su tenis es tan anárquico como su mente. El nombre del kazajo aparece de nuevo en el foco y otra vez sin ser protagonista con la raqueta. Antes de debutar en el ATP 250 de Adelaida, Bublik protagonizó su enésima salida de tono. En esta ocasión disparó contra Murray y Nadal, dos leyendas retiradas en 2024.

Y, en medio de la crispación latente en la ATP por los positivos de Sinner y Swiatek, sorprendió al asegurar que se ha saltado dos controles antidopaje. «No notifiqué el cambio de dirección de mi casa en Mónaco por la de San Petersburgo y me vinieron a buscar a Mónaco. Así fue como me perdí el primer control», inició.

«La segunda vez fue diferente. El 20 de abril me inscribí en el ATP Ginebra, que empezaba el 25 de mayo. Recibí una notificación de que me habían hecho un segundo control porque no había informado a los oficiales de mi participación en Ginebra. Tenía que informar, pero no estaba seguro de hacerlo a pesar de haber presentado la solicitud. Equipararon esto a un pase de control antidopaje completo», añadió.

La evasión de un control antidopaje más hubiera significa el punto y final de su carrera. «Por eso pasé el año en estado de pánico». Bublik tampoco tuvo pelos en la lengua a la hora de pronunciarse sobre las despedidas de Murray y Nadal, ganadores de 22 y 3 Grand Slam respectivamente.

«Fue un auténtico circo, no lo puedo describir de otra manera. Lo consiguieron todo, hasta los mismos tenistas les mirábamos con la boca abierta en el vestuario y luego, uno está calvo y el otro es viejo. No es el mismo y nunca será el mismo. Está claro que yo no soy Rafa, uno quiere irse en su mejor momento. Mi legado será mucho menor, si es que se puede llamar así», aseguró en una entrevista a Match TV.

El kazajo incluso critica también la nueva unión profesional entre Murray y Novak Djokovic. «Es un intento de alargar algo que ya no está, algunos ecos del pasado. Creo que es un problema y espero no vivir la misma situación cuando llegue el día de la retirada. Quizás a los 36 años vaya al Challenger de Bangkok, pero todavía espero salir con la conciencia tranquila», finaliza.