El lío de Rybakina: suspenden a su entrenador por mala conducta y ella asegura que «nunca me maltrató»

Hace tiempo que el tenis ha aumentado su presencia en lo que a conversaciones se refiere. La retirada de Nadal, la Davis, Alcaraz… aunque tampoco hay que restarle valía a los asuntos poco relacionados con el sentido estricto de la raqueta. El doble positivo de Sinner, el de Swiatek, los líos con el calendario… Y ahora, un nuevo caso cobra importancia. El de Elena Rybakina.

Sus últimos movimientos han sido chocantes. La kazaja, campeona de Wimbledon en 2022 y actual número seis del mundo, decidió separar su camino del de Stefano Vukov a escasos días de que echara a anda el último US Open. La relación entre ambos había generado críticas por la forma en la que el técnico se dirigía a ella en la pista.

Rybakina se unió a Goran Ivanisevic, el que fuera mano derecha de Djokovic durante seis años, como su nuevo entrenador. La sorpresa llegó cuando la kazaja comunicó el pasado 1 de enero que Vukov volvía a formar parte de su cuerpo técnico. En principio, ambos técnicos harán tándem, pero no podrá ser en el Open de Australia.

La organización del primer Grand Slam se ha negado a dar la acreditación a Vukov ya que sobre él cae una investigación de la WTA por presunta violación del código de conducta del circuito femenino. Los jerarcas de la WTA están especialmente sensibles con las jugadoras desde los conocidos problemas de salud mental de Naomi Osaka y Amanda Anisimova.

Rybakina ha salido en su defensa. «Nunca me maltrató. Estoy trabajando con Goran Ivanisevic y me siento satisfecha. Stefano se reincorpora al equipo porque lo conozco desde hace seis años y hay muchas cosas que podemos hacer también fuera de la cancha. Por supuesto que no estoy muy contenta con la situación ni los comentarios que veo, en especial de la gente que está en el circuito como entrenadores o comentaristas. No creo que sea justo», explica la kazaja.

El origen de la investigación se remonta al Open de Australia de 2023, cuando Vukov gritó a su pupila desde la grada durante la semifinal. Desde entonces la sombra de la duda revolotea alrededor del técnico. Aunque tras aquel episodio correspondiente a su primera etapa con Rybakina, la propia tenista defendió al croata.

«Después de un gran Open de Australia, he visto algunos comentarios inquietantes en las redes sociales sobre el comportamiento de mi entrenador Stefano Vukov. Quiero aclarar cualquier mala interpretación. Stefano ha creído en mí durante muchos años, antes que nadie más lo hiciera. Hemos planeado una estrategia juntos sobre cómo podría lograr grandes cosas y su método muestra éxito hasta ahora. Los que me conocen bien, sabrán que nunca aceptaría a un entrenador que no me respetara a mí y a todo nuestro trabajo duro», escribió la kazaja que deberá competir en Australia sin una de las patas de su cuerpo técnico.