Nick Kyrgios nunca ha dejado indiferente a nadie con sus opiniones sobre el mundo del tenis. El controvertido australiano habló sin tapujos de su relación con Rafa Nadal, el mejor deportista español de todos los tiempos y que recientemente se retiró del tenis. Se vieron nueve veces en su carrera deportiva con el manacorense ganando seis de esos duelos que fueron a cuchillo.

«No soportaba a Nadal. Le odiaba y le despreciaba muchísimo cuando le veía por ahí. Pero era un tipo que siempre me motivó. Cuando jugaba contra él me esforzaba e intentaba jugar el mejor tenis posible. No sentía esa ira hacia Federer o Djokovic cuando jugaba contra ellos», admitió el tenista en el podcast ‘Nothing Majors’.

Kyrgios se abrió en canal con otros ex tenistas como John Isner, Steve Johnson, Sam Querrey o Jack Sock, quienes también fueron víctimas de un Nadal que nunca pasó apuros contra los grandes sacadores del circuito. «Cuando jugaba con Rafa Nadal, todos se rendían a él, destacaban que era muy trabajador y más cosas mientras yo pensaba: ‘no le soporto’. Quería enseñarle a la gente que uno puede divertirse, estar tranquilo y ganar a otros tenistas de esa forma», aseveró.

El australiano sí que le dio crédito a un Nadal que fue intratable en tierra batida, precisamente una superficie que Kyrgios calificó como «mierda» en otros momento. «Nadal tuvo una carrera espectacular, no creo que volvamos a ver a alguien tan dominante como él en tierra batida, no creo que eso sea posible», apuntó.

Siempre irreverente dentro y fuera de las canchas, Kyrgios tuvo el punto culminante de su carrera deportiva cuando alcanzó la final de Wimbledon en 2022. Curiosamente accedió a ella después de no verse las caras con Rafa Nadal en las semifinales después de que el manacorense se retirase por lesión del torneo tras vencer en cuartos de final a Taylor Fritz. Pese a ello, el bueno de Nick no está agradecido del todo por aquel regalo.