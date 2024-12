Un ex número uno acusa a Djokovic de eclipsar la despedida de Nadal: «No era necesario…»

La despedida de Rafa Nadal del tenis profesional fue un momento muy emotivo. Sin embargo, fueron muchas las voces autorizadas que criticaron el acto realizado a la leyenda del tenis. Ferrer o Toni Nadal señalaron que fue una despedida un tanto fría, apagada, que faltó gente importante en la carrera del balear. Ahora ha sido Andy Roddick quien ha criticado a Novak Djokovic por eclipsar el adiós del español.

El serbio anunció a Andy Murray como su nuevo entrenador unos días después de que Nadal jugara su último partido como profesional en Málaga. Roddick, ex número uno del mundo, se mostró muy crítico con Djokovic porque considera que no era el momento de hacerlo, no tocaba. Para el estadounidense, todos los titulares los tendría que acaparar el ganador de 22 Grand Slam.

«Entiendo que los memes son divertidos, pero no hay nada en esto que sea una broma. No creo que sea un proyecto de vanidad», dijo Roddick en su podcast Served sobre el anuncio de Djokovic. Nole y Murray han sido rivales durante muchos años, pero el británico se ha retirado este año tras disputar los Juegos Olímpicos de París 2024 y ahora se ha convertido en uno de los entrenadores del tenista de Belgrado.

El anuncio se produjo la misma semana que Nadal disputó su último partido. Según el norteamericano, Novak podría haber esperado para no eclipsar al español: «Oye, ¿es divertido llamar la atención? ¿Es divertido el revuelo? ¿Es divertido saber que puedes crear una tormenta en el mundo del tenis y anular cualquier historia?», señaló antes de tirar de ironía por esta situación: «¡Oh, oh, oh! ¿Rafa se retiró este fin de semana? ¿Deberíamos acaparar los titulares al final de esa semana?’».

Roddick considera que no era necesario comunicar la noticia justo después de que Rafa Nadal se retirara tras su partido en la Copa Davis: «¿Era necesario anunciar esto justo después de que Rafa se retirara? La respuesta es no. No había ninguna razón por la que fuera necesario anunciar esto y dominar los titulares esa semana. Ninguna», remarcó bastante cabreado el estadounidense

Así anunció Djokovic a Murray

«Nunca le gustó la jubilación», escribió Djokovic en la publicación de redes sociales que confirma un bombazo en el mundo del tenis. Novak ha contratado los servicios de entrenador de Andy Murray, único tenista que plantó batalla real a la tiranía del Big Three.

«Estoy encantado de contar con uno de mis mayores rivales en el mismo lado de la red que yo, esta vez como entrenador. Tengo muchas ganas de comenzar la temporada con Andy y de tenerlo a mi lado en Melbourne, donde hemos compartido momentos excepcionales a lo largo de nuestras carreras», detalla el comunicado emitido por el tenista serbio.

«Jugamos el uno contra el otro desde que éramos niños. Hemos estado 25 años siendo grandes rivales, empujándonos el uno al otro más allá de los límites. Tuvimos algunas de las batallas más épicas de nuestro deporte. Dijeron que cambiamos el juego, que tomamos riesgos, que hicimos historia», inició diciendo Novak en el vídeo promocional de la decisión.

«Pensé que nuestra historia se había terminado. Pero resulta que queda un último capítulo. Es hora de que uno de mis rivales más complicados pise mi esquina. Bienvenido a bordo, entrenador», zanjó el balcánico