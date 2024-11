Giro radical en el tenis: el terremoto que provoca Djokovic con su última decisión

Novak Djokovic ha dicho basta. «Es un honor haberme clasificado para las ATP Finals. Me encantaría estar ahí, pero debido a una lesión no podré jugar la próxima semana. Lo siento por aquellos que esperaban ver. Les deseo a todos los jugadores un gran torneo» ha señalado el balcánico a través de sus redes sociales.

Su renuncia desemboca en la clasificación automática de Casper Ruud, Alex de Miñaur y Andrey Rublev para las ATP Finals como séptimo, octavo y noveno de la Race to Turín. Ocupan las tres últimas plazas. Sin billete directo se quedan Dimitrov y Tsitsipas, que acudirán a Turín como suplentes y sólo competirán en caso de lesión de alguno de los ocho tenistas clasificados.

La renuncia de Djokovic, además de en clasificación directa para las ATP Finals, sacude a otros torneos. Es el caso del ATP 250 Belgrado, precisamente el torneo de casa para el serbio. De él se ha bajado De Miñaur, ya que, con el billete sacado a Turín, no necesita ningún punto más para aterrizar en la ciudad transalpina.

Al australiano le sustituye el croata repescado de la previa Duje Ajdukovic. or otro lado, También peligra, debido al mismo motivo, la participación de Casper Ruud en el 250 de Metz. Este miércoles debería jugar contra Bautista o Bonzi en el torneo francés en el que Rublev ha debutado con victoria sobre Sonego.

Djokovic cambia el signo del circuito

Queda por ver si el ruso completa su participación o se baja en mitad de camino para centrarse en unas ATP Finals agitadas tras la renuncia de Djokovic. Se ausentará del último torneo del año, por lo tanto, acaba su temporada. Se despide de las pistas hasta 2025, cuando reaparecerá en Melbourne bajo el marco del Open de Australia.

Novak ha alcanzado tal estatus dentro del circuito que no tiene que presentar parte alguno de lesión para ausentarse de la competición, basta con que no le apetezca. El último ejemplo se vivió en París-Bercy, torneo obligatorio de la ATP. Novak no compitió y se dejó ver por Maldivas descansando, lo que más le apetece hacer tras una temporada en blanco, con el único metal del oro olímpico.

«Si quiero prolongar mi carrera, necesito elegir de forma inteligente los torneos que voy a jugar. Turín ya no es un objetivo para mí, en absoluto. Siendo honestos, ya no persigo ni las ATP Finals ni el ranking… No puedo decir si jugaré otros torneos este año o en el futuro. Mis prioridades son jugar para el equipo nacional y los Grand Slam. Todo lo demás es menos importante», añadió, dibujando un enorme interrogante de cara al futuro

Donde sí estará será en Málaga, aunque como aficionado, para presenciar la Final a 8 de la Copa Davis y despedir a Rafa Nadal. El tenia atraviesa tiempos convulsos. Sus torneos caminan a caballo entre el dopaje de Sinner, la cercana retirada de Nadal, el auge de Arabia Saudí en el circuito y la intermitente presencia de Djokovic sobre la pista. A sus 37 años, el serbio, que ya no posee el físico prodigioso de antaño, selecciona los torneos en los que competir para prolongar al máximo su triunfante carrera.