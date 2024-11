Djokovic, Iniesta, Raúl, Beckham, Federer… el increíble vídeo de homenaje a Nadal

Rafa Nadal se retiró del tenis en la madrugada del pasado martes tras la eliminación de España en la Copa Davis a manos de Holanda. El mejor deportista español de la historia dice adiós a una carrera de leyenda. La organización de la Davis, sobre la pista del Martín Carpena, le dedicó un emotivo vídeo que provocó las lágrimas del balear.

«Por tu espíritu de lucha. Por tu humildad y bondad. Por todo lo que has hecho por el tenis. Gracias, Rafa», tituló la Copa Davis un vídeo de más de cuatro minutos que emocionó a Rafa Nadal sobre la pista malagueña tras hacerse oficial su retirada del tenis.

Djokovic, Iniesta, Raúl, Beckham, Casillas, Federer o Rodri aparecieron en este emocionante vídeo de la Copa Davis a Rafa Nadal para despedirse de uno de los tenistas más grandes de la historia. Una carrera de leyenda y un deportista respetado por todos. Él mismo lo dijo en su discurso de despedida, y es que su legado es enorme.

Un vídeo que repasa los mejores momentos de una carrera donde Rafa Nadal lo ha ganado todo y ha hecho historia en el deporte mundial. «No se me ocurre nadie mejor que represente los valores del deporte y de la vida», señaló Rodri Hernández, el segundo Balón de Oro español en la historia del fútbol. «Darte las gracias, en mi nombre y en el de muchos españoles, por hacernos siempre palpitar y emocionarnos, y por habernos dado tantas alegrías», le dijo Iker Casillas a Nadal.

«El mejor deportista de la historia. Con unos valores dentro y fuera de la cancha que me han inspirado en mi carrera», recalcó Raúl González, entrenador del primer filial del Real Madrid. «Serás eterno», señaló Andrés Iniesta. «Enhorabuena por tu increíble carrera», culminó Roger Federer.

Rafa Nadal se despide del tenis

«Buenas noches a todos. Las gracias las tengo que dar yo a tanta gente. Es difícil empezar. Empiezo por los que están aquí. Gracias a este público de Málaga. Me empujabais en los momentos malos siempre a seguir luchando. Me siento un gran afortunado sintiendo tanto cariño alrededor del mundo, especialmente aquí en España», comenzó señalando Rafa Nadal sobre la pista de Málaga.

«Quiero continuar felicitando al equipo de Holanda. Buen juego. Y quiero agradecer a todo el equipo español. Me habéis permitido la ilusión que tenía de jugar otra vez la Copa Davis. He dado lo que tenía. No ha salido como todos hubiésemos querido. Mis últimos días como profesional los he pasado en equipo. Ha sido un increíble privilegio y un honor. Mil gracias equipo. Ahora os toca a vosotros. La realidad es que uno nunca quiere llegar a este momento. Mi cuerpo ha llegado a un momento que no quiere jugar más a tenis. Me siento un privilegiado de hacer esta carrera más larga de lo que hubiera imaginado», señaló el tenista español.

«Gracias a familia, equipos, amigos… no quiero personalizar. Habéis sido una parte inolvidable de mi día a día durante todos estos años. Creo que en la continuidad manteniendo a la gente que me quiere. Eso me ha llevado en llevar una relación personal con todos vosotros», valoró la leyenda del tenis.

«No quiero alagarme. También quiero agradecer a todos los que en algún momento han estado a mi lado. Federación española, sponsors… increíblemente agradecido por el apoyo incondicional. Me han hecho sentirme seguro. Muchas gracias a todos», comentó Rafael Nadal en Málaga.