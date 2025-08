Raphinha sale en defensa de Lamine por su fiesta: «La gente que lo critica haría lo mismo o peor»

Raphinha se ha pronunciado a raíz de toda la polémica que ha vivido Lamine Yamal en torno a su dieciocho cumpleaños. Después de que en los últimos días se hayan pronunciado varias personalidades del FC Barcelona, como el propio Joan Laporta o una leyenda como Rivaldo, el delantero brasileño no se contuvo en señalar a aquellos que le criticaron.

«No entiendo por qué se le critica a Lamine. Las personas que lo están criticando, con 18 años, siendo lo que es y teniendo lo que tiene, harían lo mismo o peor. Para mí, mientras no perjudique en el campo o en el entrenamiento, creo que tiene que aprovechar. Es un niño de 18 años», explicó el carioca.

Lamine fue denunciado por la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE) tras haber contratado gente con enanismo para un fin recreativo. Esto, junto con otras declaraciones de personas que acudieron a la celebración, hizo que el extremo se colocase en el centro de la diana.

Durante sus vacaciones se le ha visto en fiestas tanto en Ibiza como en Marbella antes de viajar con el equipo para la pretemporada en Asia. Este jueves anotó un doblete ante el Seúl FC, y Raphinha aprovechó el momento para defender a su compañero: «Es un niño que está muy comprometido con la plantilla. Sabe lo que tiene que hacer, y en sus vacaciones tiene que hacer lo que quiera. Da igual lo que piensen, mientras siga haciendo lo que viene haciendo. Con los resultados en el campo, calla a mucha gente que no tiene nada que decir», añadió en unas declaraciones a Catalunya Radio.

Raphinha defiende la capitanía de Ter Stegen

Otro de los asuntos polémicos del que habló fue de la capitanía de Ter Stegen. En el club se debate si el portero alemán debe seguir siendo el primer capitán y el brasileño también apoyó que mantenga el cargo pese a su lesión: «Para mí sí, pero al final no es algo que dependa de nosotros. Desde que llegué, es una persona que siempre me ha ayudado. En el fútbol hay jerarquías y tenemos que respetarlas. Pero al final no son decisiones nuestras; nosotros tenemos solamente que escuchar lo que nos dicen. Aunque no lo sea al final, seguirá siendo un capitán y una persona muy especial», reflexionó.

Sobre la posibilidad de llegar algún día a tal puesto, Raphinha aseguró que «sería un honor increíble» y que «no cambiaría su idea de ayudar a los jóvenes y a los más veteranos». Un discurso que avala que el vestuario apoya a Ter Stegen en su peor momento con el club azulgrana.