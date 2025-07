Rivaldo manda un serio aviso a Lamine Yamal: «Que no se meta en…»

Lamine Yamal sigue despertando todo tipo de opiniones semanas más tarde de su polémica celebración de cumpleaños. El futbolista del FC Barcelona cometió varios actos que dejaron mucho que desear y se vio obligado a tener que dar la cara para intentar silenciar el ruido mediático. Sin embargo, las críticas no han cesado y el último que se ha sumado para darle un tirón de orejas ha sido Vítor Borba Ferreira Gomes, conocido por todos como Rivaldo.

El exjugador culé y de la selección brasileña habló ante los medios y no tuvo reparo en señalar la preocupación que hay en torno a Lamine: «Es un chico que tiene la cabeza bien amueblada y es consciente del momento en el que vive. Desafortunadamente, cuando uno es joven y famoso, cualquier pequeño gesto puede tener una repercusión mayor debido a la exposición mediática”, explicó el el campeón del mundo en 2002.

Lamine Yamal, en riesgo de descentrarse del fútbol

Durante el verano se ha visto a un Lamine rodeado de lujos, algo que no ha pasado desapercibido por el aficionado culé, que ve cómo existe el riesgo que su corta edad le pase factura ahora que ha pasado a la edad adulta: «Quienes amamos el fútbol queremos verlo brillar, que juegue bien y se mantenga alejado de controversias que podrían perjudicar su carrera. Al final lo que importa es lo que hace en la cancha, y eso es simplemente maravilloso. Ojalá no salgan más rumores, porque eso es molesto y triste. Solo queremos verle brillar con el balón en los pies».

«Esperamos que reflexione sobre todo lo que ha construido hasta ahora, para evitar este tipo de situaciones. Merece que se hable de él solo por su fútbol. Debe reflexionar sobre todo lo que ha logrado hasta ahora y mantenerse alejado de las distracciones. Tiene un futuro brillante y merece ser reconocido por lo que hace», concluyó Rivaldo.

Lamine no brilló en el primer partido de pretemporada ante el Vissel Kobe. No demostró su desborde y terminó sustituido para que Hansi Flick probase nuevos esquemas con los fichajes. Aún le quedan dos citas en Corea y el Gamper antes de comenzar la Liga. Pruebas para confirmar que su mente no se ha alejado del fútbol.