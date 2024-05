Rivaldo ataca a Xavi por la gestión con Vitor Roque: «Ahora creen que no será útil para el club»

La situación de Vitor Roque en el Barcelona se está tornando insostenible. El jugador brasileño se volvió a quedar a cero en la derrota de este fin de semana ante el Girona y su mujer y su representante explotaron por la gestión de Xavi Hernández. El siguiente en hacerlo ha sido un ex jugador del propio conjunto azulgrana y una de las mayores leyendas del fútbol mundial como lo es Rivaldo.

«A Vitor Roque creo que le han faltado oportunidades. Le han dado muy pocos minutos a un jugador que ha destacado en el campeonato brasileño. Es muy joven y no ha tenido las oportunidades necesarias para mostrar su fútbol», comenta el ex futbolista del Barcelona.

«A veces esto sucede. No ha tenido oportunidades y ahora creen que el jugador no será útil para el club, por lo que le buscarán un traspaso. Creo que el Barcelona no supo darle más oportunidades y es un buen jugador, tiene futuro. Desde fuera no sé exactamente qué pasó y no sé cómo es su día a día en los entrenamientos para ver si merecía una oportunidad. Pero sabemos lo que hizo en el Athletico Paranaense y el Campeonato Brasileño que hizo. No sé si fue falta de oportunidades o si no lo demostró en los entrenamientos del Barcelona y por eso no tuvo la oportunidad», añade Rivaldo.

Pero Rivaldo no ha sido el único que ha criticado a Xavi por su gestión en los minutos de Vitor Roque. André Cury, su representante, concedió una entrevista para RAC1 y se despachó a gusto contra el entrenador español: «Todo el mundo piensa que Vitor Roque tiene que tener más minutos y nadie entiende por qué no se los da el entrenador. Xavi nunca ha hablado con el jugador. No entiendo esta situación y creo que no es bueno para ninguna de las partes»

Por si no fue suficiente, la mujer del futbolista también avivaba el incendio con un mensaje en redes sociales tras quedarse sin jugar ante el Girona. Tres emoticonos que iban contra Xavi Hernández por haber dejado en el banquillo al brasileño cuando el Barcelona necesitaba más que nunca hacer el gol. El primer emoji fue tapándose los ojos; el segundo, tapándose la boca y el tercero, el que mandaba callar. Un mensaje que posteriormente borró, aunque el incendio ya estaba creado.

Rivaldo también habla de Xavi

«Xavi tenía contrato y pasaron muchas cosas dentro del club, después de la derrota ante PSG y el Real Madrid en un partido polémico, y para calmar la situación, Xavi ha decidido quedarse. Él ha demostrado que es un gran entrenador, pero esta temporada, en mi opinión, a Xavi y al Fútbol Club Barcelona en general no les ha ido bien, no han ganado ningún título», añade.

Por último, cree que el Barcelona debe llevar a cabo una importante reconstrucción este verano en materia de fichajes:»Creo que tenemos que vender jugadores, hacer fichajes, fortalecernos para la próxima temporada, porque este año fue malo y el Madrid está ahí, prácticamente campeón de Liga y en semifinales de la Liga de Campeones. Este año fue una gran decepción para los barcelonistas y para los amantes del fútbol».