El Ayuntamiento de Palma cierra de forma indefinida el puente de Son Forteza por su deteriorado estado

El Ayuntamiento de Palma, a través del área de Infraestructuras, procederá al cierre total e indefinido del acceso peatonal al puente de Son Forteza a partir de este miércoles, como medida preventiva debido al deteriorado estado de la pasarela.

Según ha informado el consistorio a través de un comunicado, tras recibir diversas quejas por el estado del puente, el servicio de Vialidad realizó una inspección técnica que confirmó daños, especialmente en el piso de madera situado en las gradas y rampas de acceso.

Pese a las reparaciones puntuales realizadas en los tablones de las rampas y el vallado de la zona de graderío para prevenir accidentes, el puente ha sufrido también varios episodios vandálicos que han obligado a reforzar las medidas de seguridad en varias ocasiones.

Ante esta situación y con el fin de garantizar la seguridad de los peatones y evitar cualquier riesgo de caída, se ha decidido cerrar completamente esta infraestructura.

Paralelamente, Cort ha encargado un informe técnico exhaustivo que evaluará no sólo el estado del puente, sino también posibles alternativas para determinar una solución definitiva sobre la infraestructura.

Mientras tanto, y como medida inmediata, se instalarán cerramientos metálicos en ambos accesos, se colocará señalización que indique la prohibición de paso bajo riesgo de caída y se retirarán todos los tablones de madera de las rampas para impedir el tránsito peatonal.

A pesar del cierre del puente, los viandantes pueden usar el paseo peatonal de Jacinto Verdaguer como alternativa segura para cruzar las vías.

Con esta medida de cierre, el Ayuntamiento busca impedir el uso indebido de la pasarela y prevenir posibles accidentes, priorizando en todo momento la seguridad de la ciudadanía mientras se evalúan las distintas soluciones técnicas y se escoge la opción más adecuada.