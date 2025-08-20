El Ayuntamiento de Palma cierra los cementerios y tres parques ante la alerta naranja por lluvias y tormentas

Del sol infernal y playa al mal tiempo. Mallorca estará este miércoles en aviso por lluvias y tormentas, ante la probabilidad de algún chubasco localmente fuerte o muy fuerte con tormenta preferentemente por la tarde.

En concreto, se ha activado el aviso naranja entre las 12:00 y las 17:59 horas en el interior, sur y Llevant de la isla por precipitaciones, que pueden dejar acumulados de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora, y tormentas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El resto de Mallorca, por su parte, afrontará la jornada con avisos amarillos por lluvias, que pueden dejar acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, y tormentas.

20/08 11:24 Avisos activos hoy y mañana en Illes Balears por tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/5xR91vsuMu pic.twitter.com/BC6Fz5ibuX — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) August 20, 2025

Por su parte, el Ayuntamiento de Palma ha activado el Plan Territorial Municipal (PLATER) en fase de preemergencia ante la alerta naranja por lluvias y tormentas que afecta a la zona sur y centro de Mallorca.

Como medida preventiva para garantizar la seguridad de la ciudadanía, a partir de las 12.00 horas de este miércoles se cerrarán temporalmente los cementerios municipales y tres parques: Bellver, La Ribera y Ca’n Tarrés. Estas restricciones, a modo de precaución, estarán vigentes durante el periodo de la alerta.

Respecto a las inhumaciones previstas en los cementerios, se realizarán únicamente si las condiciones meteorológicas lo permiten, con presencia de vigilancia para garantizar la seguridad de los usuarios y evitar cualquier situación de riesgo.

El Ayuntamiento recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar la precaución durante la vigencia de la alerta.

🔶 ALERTA TARONJA PER PLUGES I TEMPESTES A PALMA 🔶 🌧️ Activada per AEMET_Baleares amb previsió de pluja intensa i tempestes: 📅 Dimecres 20 d’agost: de 12:00 a 18:00

📅 Dijous 21 d’agost: de 00:00 a 09:00 pic.twitter.com/rmEUQn6TYP — Ajuntament de Palma (@ajuntpalma) August 20, 2025

Asimismo, el Servicio de Emergencias 112 de Baleares ha activado el Índice de Gravedad 1 (IG-1) del Plan Meteobal en Mallorca por las lluvias y tormentas que se prevén este miércoles.

Así lo ha informado el servicio de emergencias a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que ha instado a la ciudadanía a evitar actividades en el exterior. También ha compartido algunos consejos sobre qué hacer en caso de lluvias y tormentas.

⚠️Actualització de les alertes per meteorologia adversa a les Illes Balears 🟠 Activat Índex de Gravetat 1 (IG-1) del Pla #Meteobal (alerta taronja) per pluges i tempestes ⛈️☔️ a Mallorca. 🟡 Activat Índex de Gravetat 0 (IG-0) del Pla #Meteobal (alerta groga) per pluges i… pic.twitter.com/go8vY2pu7C — Emergències 112 Illes Balears (@Emergencies_112) August 19, 2025

Los consejos, en caso de estar en casa, son asegurar puertas y ventanas, para impedir la entrada de agua; no dejar objetos o muebles que el agua pueda arrastrar; no bajar a las zonas inundables y, si la casa se inunda, cerrar el interruptor general de la electricidad.

Mientras, en caso de estar conduciendo, el servicio de emergencias ha recomendado a los conductores moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular por rutas principales.

Por último, el 112 ha recordado la importancia de seguir estos consejos de autoprotección para mantenerse seguros; así como, también, que ante cualquier emergencia, hay que llamar al 112.