83-64. El Fibwi se queda sin opciones en Asturias

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma no ha podido estrenar 2026 al caer por 83-64 en casa del Alimerka Oviedo Baloncesto. El encuentro ha estado marcado por la falta de acierto de los mallorquines y el acierto local desde el triple.

Arrancaba el encuentro con el Alimerka Oviedo Baloncesto encontrando acierto desde el triple para poner el marcador en 9-3 en los primeros compases del encuentro. No se encontraba cómodo el equipo de Pablo Cano que veía como su rival se situaba con 13-5 en el marcador obligando al técnico uruguayo a parar el encuentro. Un 3+1 de Bracey permitía al Fibwi Mallorca Bàsquet Palma recortar distancias en el marcador. Hermanson seguía castigando a los mallorquines desde el triple haciendo sufrir a los de Pablo Cano. Los palmesanos no encontraban el acierto necesario para acercarse en el marcador y el duelo se situaba en un delicado 26-12 para los locales cerrándose el primer parcial con 29-14 en el marcador electrónico.

Un triple de Lysander Bracey marcaba el inicio de un segundo parcial en el que el equipo de Pablo Cano aumentaba su rendimiento en defensa pero seguía encontrándose con serios problemas para anotar. Los locales sí encontraban el aro palmesano y ponían el duelo en un duro 34-17 que obligaba, de nuevo, a Pablo Cano a parar el encuentro para buscar soluciones. Se reponían los mallorquines con dos puntos de Bracey y otros dos de Laron Smith que hacían que el banquillo local parase el partido. La lesión de Hermanson paraba el partido que se reanudaba con los dos equipos volviendo al partido. La situación se situaba con 41-30 en el marcador y con un Fibwi Mallorca Bàsquet Palma buscando recortar distancias. Se llegaba al descanso con 41-32 en el electrónico.

Se vivía un inicio de tercer cuarto en el que ninguno de los dos equipos encontraba el acierto situándose el duelo en 46-34 tras los primeros cinco minutos de parcial. Dos tiros libres de Jon Ander Aramburu rompían la sequía pero los locales reaccionaban anotando cuatro puntos consecutivos obligando a parar el duelo a Pablo Cano. Los isleños no estaban cómodos y no acertaban mientras que los locales lograban marcharse al último cuarto con un duro 59-38.

El mal momento mallorquín se prolongaba en el último cuarto en el que el acierto mallorquín era nulo y el local era claro situando el duelo en 67-38 para el Alimerka Oviedo Baloncesto. Finalmente, los mallorquines encontraban el acierto para poner el duelo en 75-48 a dos minutos para el final del encuentro. Brian Vázquez comandaba la reacción local para poner el partido en 75-54 obligando a parar el partido a los locales. El encuentro se cerraba con 83-64.

Alimerka Oviedo: Farham II (16), Faure (2), Townes (11), Hermanson (15), Nwaokorie (2), También jugaron Robert Cosialls (2), Shelist (7), Copes (12), Duscak (10), Longarela (6).

Fibwi Mallorca: Lucas Capalbo (4), Lysander Bracey (14), Osvaldas Matulionis (3), Jon Ander Aramburu (4), Pedro Bombino (2). También jugaron Brian Vázquez (22), Alessandro Scariolo (4), Laron Smith (9), Juan Bocca (0), Óscar Siquier (2).

Parciales: 29-14, 12-18, 18-6, 24-26.

Árbitros: Zafra Guerra, Ibáñez Gómez y Seijo Vázquez. Señalaron falta técnica a los entrenadores de ambos equipos. Sin eliminados por faltas personales.