Minuto de silencio por Contestí de máxima emotividad

El estadio de Son Moix recordó con un emotivo minuto de silencio al mejor presidente de su historia, Miquel Contestí, fallecido el pasado viernes en Palma a los 92 años de edad. Al final del homenaje se oyeron pitos dedicados al palco, y en especial al CEO Alfonso Díaz, que se negó de manera repetida a homenajear en vida a Contestí. Moviment Mallorquinista, que el día anterior emitió un duro comunicado contra el directivo, habilitó un espacio en la cafetería del polideportivo Son Moix para que todos los aficionados que quisieran le dejaran un mensaje de despedida al ex-presidente en un libro que será entregado a sus familiares.

El funeral por Miquel Contestí será el viernes 9 de enero en la iglesia de Nuestra Señora de la Lactancia, en s’Arenal, muy cerca del que ha sido durante toda su vida el domicilio particular del mejor presidente en la historia del Mallorca. Se espera una nutrida presencia de mallorquinistas, aunque Contestí era una persona muy querida no sólo en el entorno del club, sino por la práctica totalidad de la sociedad mallorquina.

Desde que se conoció su fallecimiento han sido innumerables las muestras de apoyo que ha recibido la familia del que fue el presidente más longevo de la historia del club, permaneciendo en el cargo durante 13 años, desde el verano de 1978 hasta diciembre de 1991. «Hoy se nos ha ido la persona que apostó por mi y me fichó para Real Mallorca, solo puedo hablar bien de él , fue un gran presidente cuando estuve en el club, y también puedo decir que me consideraba amigo suyo, espero que el @RCD_Mallorca

le haga su merecido homenaje póstumo, DEP», publicó en su cuenta de X el ex-futbolista Antonio Orejuela, al que Contestí fichó en el verano de 1984 procedente del Salamanca.