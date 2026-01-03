Durísimo comunicado de Moviment Mallorquinista contra Alfonso Díaz

Moviment Mallorquinista ha publicado en las redes sociales un durísimo comunicado contra Alfonso Díaz, CEO de Negocio del Real Mallorca por considerar «inaceptable» la «falta de iniciativa por parte de la dirección actual para reconocer y homenajear a Miquel Contestí». «Es un insulto a su memoria y una muestra de la poca consideración que tienen hacia la historia, el escudo y la afición». Díaz bloqueó una y otra vez la posibilidad de efectuarle un homenaje en vida al ex-presidente, fallecido ayer en Palma a los 92 años de edad.

Éste el texto íntegro del comunicado difundido por Moviment Mallorquinista:

«Nos dirigimos a usted con profunda indignación y decepción para expresar nuestro más enérgico rechazo a la falta de reconocimiento, al mejor presidente que ha tenido nuestro club, D. Miquel Contestí.

Su legado es imborrable y su contribución al crecimiento y éxito del RCD Mallorca es indiscutible. La falta de iniciativa por parte de la dirección actual para reconocer y homenajear a D. Miquel Contestí, es un insulto a su memoria y una muestra de la poca consideración que tienen hacia la historia, al Escudo y Afición. Pensamos que es inaceptable que no se haya hecho nada para reconocer su contribución a nuestro Club.

Durante su mandato, logró salvar al RCD. Mallorca de la desaparición y conseguir muchísimos logros, su visión y liderazgo inspiraron a jugadores, entrenadores y aficionados por igual, y su pasión por el club era palpable en cada decisión que tomaba.

Su pérdida es irreparable para nuestro Club, y es nuestra responsabilidad como aficionados y socios asegurarnos de que su memoria sea recordada y celebrada.

La falta de haberle hecho homenaje es un reflejo de la desconexión que existe entre la dirección actual hacia la afición y el sentimiento de nuestro Escudo.

Ya es hora de que se tomen medidas para rectificar esta situación y se haga justicia con la memoria de D. Miquel Contestí. Él fue un presidente visionario que trabajó incansablemente para llevar al RCD Mallorca a la cima del fútbol español.

Exigimos que se tomen medidas inmediatas para hacer un homenaje que sea digno de su legado y de no ser así, será una muestra más de la falta de respeto y consideración que tiene la dirección actual hacia la historia y la tradición de nuestro club.

Atentamente,Junta Directiva Moviment Mallorquinista

02/01/2026