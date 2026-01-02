Muere Miquel Contestí, el mejor presidente de la historia del Mallorca

El mejor presidente de la historia del Mallorca, Miquel Contestí, ha fallecido hoy viernes a la edad de 92 años a causa de un problema renal después de llevar ingresado varios días. Ha fallecido rodeado de su familia. El mallorquinismo se encuentra de luto a causa del fallecimiento de uno de los dirigentes claves de su historia, no sólo por sus éxitos deportivos, sino por haber salvado al club literalmente de la desaparición.

Miquel Contestí se hizo cargo del Mallorca en 1978 cuando el club no tenía ni siquiera luz y agua y lo llevó en sólo cinco años de Tercera a Primera División. En 1991 lo clasificó por primera vez en su historia para la final de la Copa del Rey, meses antes de presentar su dimisión. Desde entonces ha sido colaborador habitual de varios medios de comunicación, manifestando siempre su profundo rechazo hacia la conversión de los clubes en Sociedades Anónimas.

La salud de Contestí, que había sido excelente siempre, declinó sensiblemente a raíz de la pandemia en 2020 y en el último año había sufrido un deterioro físico que le obligaba a someterse a sesiones periódicas de diálisis, lo que le impedía salir de su domicilio. Pese a todo, hasta el último instante estuvo perfectamente informado de todo lo que le pasaba a su Real Mallorca, el club al que salvo de la desaparición en el peor de sus momentos.