Xavi aviva el incendio en el vestuario del Barcelona

Xavi Hernández tomó la decisión junto a Joan Laporta y su Junta Directiva de continuar como entrenador del Barcelona la próxima temporada. En su primer encuentro tras el anuncio, el conjunto azulgrana cumplió con su cometido con un solvente 4-2 ante el Valencia. Pero las curvas tardaron poco en llegar tras la sonrojante derrota también por 4-2 ante el Girona este fin de semana. Esta derrota provocó el enfado del presidente del club, el de Lamine Yamal en el banquillo al ser sustituido, el de la mujer y agente de Vitor Roque y el toque de atención de Ter Stegen a sus compañeros. Casi nada.

Nada más acabar el encuentro, la mujer de Vitor Roque estalló en redes sociales con un enigmático mensaje. Tres emoticonos que iban contra Xavi Hernández por haber dejado en el banquillo al brasileño cuando el Barcelona necesitaba más que nunca hacer el gol. El primer emoji fue tapándose los ojos; el segundo, tapándose la boca y el tercero, el que mandaba callar. Un mensaje que posteriormente borró, aunque el incendio ya estaba creado.

En muchas ocasiones, el entorno de los jugadores es prácticamente la voz del propio futbolista en cuestión, y la mujer manifestó el sentir de Vitor Roque. Pero la cosa no quedó ahí. Su representante, André Cury, también ha explotado en una entrevista sobre la falta de minutos estos meses: «Todo el mundo piensa que Vitor Roque tiene que tener más minutos y nadie entiende por qué no se los da el entrenador. Xavi nunca ha hablado con el jugador. No entiendo esta situación y creo que no es bueno para ninguna de las partes».

Otro de los futbolistas que mostró su enfado público con Xavi Hernández fue Lamine Yamal. El joven extremo español fue titular ante el Girona, pero en el 83′ Xavi Hernández decidió sacarle del campo para dar entrada a Joao Félix. Al llegar al banquillo, las imágenes de televisión captaron el monumental mosqueo del joven extremo.

Las cámaras de Movistar+ captaban como Lamine Yamal llegaba al banquillo notablemente descontento por ser sustituido, aunque no queda claro si su malestar es porque podría haber dado más en el terreno de juego o porque el Barcelona no estaba respondiendo en conjunto. La que llamó poderosamente la atención de las imágenes es el gesto que tiene el internacional español cuando uno de los utilleros le entrega la toalla para que se seque el sudor, dejándosela sobre su hombro, y Lamine Yamal se la quita contrariado con rapidez, tirándola al suelo.

El mosqueo de Yamal tras su cambio en Girona.#DeportePlus pic.twitter.com/UDOFDFI6oQ — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 5, 2024

Xavi no consigue calmar las aguas

El Barcelona perdió por 4-2 ante el Girona. Pero no fue una derrota cualquiera, sino que también perdió la segunda plaza del campeonato liguero. El no ser subcampeón les hará perder en torno a los seis millones de euros por no clasificarse para la Supercopa de España que se disputa en Arabia cada año. Una cantidad que no es baladí para un club que necesita el dinero como el comer. Por ello, Laporta mostró su enfado y su frustración. Después del encuentro, aún en el estadio, se le vio acompañado por Rafa Yuste, Deco y Enric Masip, con quienes estuvo hablando un rato, visiblemente enfadado. «¡No puede ser!», llegó a repetir en más de una ocasión.

El presidente no daba crédito a lo que había visto sobre el césped. El resultado volvió a poner en cuestión la decisión de haber ratificado a Xavi Hernández apenas unos días después de las dolorosas derrotas ante el PSG y el Real Madrid. Después del partido, Ter Stegen también quiso dar un toque de atención a sus compañeros. Primero para no repetir los ridículos que se han venido produciendo esta temporada, y en segundo lugar para escarmentar y tratar de recuperar la segunda posición antes de que acabe el año.

«Tenemos que buscar las soluciones, prepararnos mentalmente para este tipo de situaciones, nos puede pasar que nos empaten, que se adelanten, pero no se puede romper todo en piezas. Si eso pasa, hay que defender otra vez hacia delante, hacer todavía más el trabajo básico, no nos puede pasar que nos creen tantas ocasiones. Tenemos unos días para volver a estar bien y aprender los de los errores porque no pueden pasar dos veces», dijo el alemán.