Lamine Yamal pone en un dilema al Barcelona

Lamine Yamal es el gran objetivo del Paris Saint-Germain para la próxima temporada. La salida de Kylian Mbappé al Real Madrid tras siete años en el equipo convierten al club parisino en una fiera indomable de cara al mercado de fichajes de este verano. En 2017 se les puso entre ceja y ceja fichar a Neymar… y lo consiguieron pagando 222 millones de euros. Ahora se han obcecado en la perla del Barcelona y están dispuestos a pagar otros 200 millones de euros.

En términos económicos, el PSG es, comparado con el resto de clubes -salvo el Manchester City-, un gigante imposible de parar. En los últimos años, el conjunto parisino ha abierto el grifo de los millones de Qatar y ha fichado a diestro y siniestro sin importarle el qué ni el cómo. Ahora, con la salida de Mbappé y con la ficha que se van a ahorrar, podrá montar una cacería dejando a los clubes europeos sin sus grandes estrellas. Lamine Yamal es la perla del Barcelona y sus ojos ya están puestos en él.

Pero el Barcelona se niega categóricamente a dejarle salir. Es su gran esperanza para dar un vuelco a la delicada situación que viven. Es un jugador de más de una década y es por ello que quieren crear un proyecto en torno a él. Pero las tentativas van a aparecer año a año y la primera ya está ahí. Para ello, el club se aseguró su continuidad renovándole hasta 2026 tasándole en 1.000 millones de euros. Además, pactaron verbalmente ampliar el vínculo hasta 2030 cuando cumpla la mayoría de edad, que no llegará hasta 2025.

Joan Laporta manifestó recientemente que el club recibió una oferta de 200 millones de euros, pero no revelaba el equipo. Quizás podía ser el PSG, o quizás otro: «Nos vienen ofertas por jugadores como Lamine Yamal, de 200 millones de euros, y hemos dicho que no. Porque confiamos en el chico, en su proyección deportiva, y no tenemos la necesidad, al revés. Estamos en un proceso de recuperación económica y viendo ya el final del túnel».

Por otro lado, Lamine Yamal concedió recientemente una entrevista para Mundo Deportivo y aseguró que su deseo era el de ser una leyenda del Barcelona, como Messi, Iniesta o el propio Xavi: «Ojalá pueda ser una leyenda del Barça». También quiso mandar un mensaje de calma a la afición: «Tranquilidad, aún quedan dos años para el próximo contrato. Y a disfrutar sobre todo».

Lamine Yamal pone en un aprieto al Barça

Y es aquí donde está el gran dilema del Barcelona con Lamine Yamal. El deseo de ambas partes, como bien han comentado en declaraciones públicas en los últimos meses, es el de seguir juntos por mucho tiempo, pero una venta de estas características y con el precedente de Ansu Fati, podría solucionar la delicada situación financiera del club. El futuro del futbolista de Mataró es absolutamente prometedor, pero es cierto que todavía es un chaval y muchas cosas pueden pasar sobre su rendimiento en los próximos años.

Porque el objetivo del Barcelona es el de no debilitar el equipo, pero la realidad es que si quieren ser competitivos la próxima temporada, deberán dar salida a alguno de sus titulares. «Tenemos ofertas por todos nuestros jóvenes Pedri, Balde, Gavi, Araujo… pero no queremos vender a nuestras estrellas», añadió el presidente del conjunto azulgrana.

Una venta de 200 millones de euros podría equilibrar el Fair Play financiero y comenzar a utilizar la norma 1:1. Es decir, que por cada euro que venden, pueden invertirlo en fichajes. Ahora, están muy lejos de esa regla y no pueden utilizar todo el dinero que reciben en cada venta de un jugador. Por ello, la situación es complicada en ‘can Barça’.

Jorge Mendes tiene la llave

Cabe recordar que el superagente portugués es el encargado de llevar a Lamine Yamal. Se avecina verano movido en las oficinas del Barcelona. Y Jorge Mendes monopolizará las operaciones del club azulgrana ya que varios de sus jugadores serán protagonistas en el mercado. Joao Félix y Joao Cancelo pueden continuar en el equipo la próxima temporada, pero deberá negociar con el club azulgrana y con el Atlético de Madrid y Manchester City respectivamente.

El año pasado presionó a Ansu Fati y al Barcelona a llevar a cabo una venta al Wolverhampton, pero el jugador se negó. Era una situación similar a la de ahora con Lamine Yamal, aunque no parecida. Ahora está por ver qué ocurrirá con la joven perla azulgrana y que brilla como nadie sobre el césped. En frente el dilema del club. Mantener a la que será uno de los mejores jugadores de la próxima época o venderle por 200 millones y solucionar de un plumazo la delicada situación financiera.