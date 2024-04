Luis Enrique deja a Mbappé sin minutos y le lanza un aviso: «Estoy a la espera de que hable»

Cada día que pasa se produce un nuevo episodio en torno a Kylian Mbappé. Después de anotar dos goles ante el Barcelona y ayudar a su equipo a lograr la clasificación a las semifinales de la Champions League, llegaba el fin de semana y con ello la Ligue 1. Una liga donde el PSG tiene encarrilada y es cuestión de días que acabe siendo matemático el levantamiento del título. El equipo parisino se enfrentó al Lyon, pero Luis Enrique decidió no dar ni un sólo minuto a la estrella francesa.

«Yo soy muy bromista. No me conoces. Intento hacer bromas muchas veces. Yo creo que esta pregunta se la tendrías que hacer a Mbappé. Estoy seguro de que te gustaría hacérsela, pero no puedes. Entonces, estoy a la espera de oír a Kylian y al club. Tomar sus decisiones. Cuando las tomen, yo gustosamente te respondo a las preguntas que quieras», dijo Luis Enrique en tono bromista tras la victoria del PSG ante el Lyon por 4-1 en el Parque de los Príncipes.

Cuatro días antes, Al Khelaïfi, dijo en Montjuic que Luis Enrique es el mejor entrenador del mundo y él quiso responderle en rueda de prensa tras ganar al Lyon: «Bueno, son declaraciones en un momento de alegría total. Fruto de lo que significa la ilusión que nos hacía poder dar una alegría a nuestros aficionados, después de darle la vuelta al segundo partido tras perder el primero no lo esperaba mucha gente… Ahora los aficionados creen ciegamente en el equipo. Los 3.000 que vinieron de París a Barcelona se llevaron una alegría. Es muy bonito cuando hay ese feeling».

Pero los periodistas siguieron preguntando a Luis Enrique sobre la ausencia de Mbappé. «Hice seis cambios. Prefiero tener 23 jugadores conectados y listos. Ese es mi objetivo como entrenador, hacer un juego atractivo, mejorar el nivel de cada uno de mis jugadores, atacar. A veces he tenido éxito en mi carrera, a veces no».

Luis Enrique habla del proyecto

Luis Enrique quiso destacar al grupo y no sólo a Mbappé, pues desde el primer día se ha encargado de no hablar específicamente de él: «La línea de crecimiento nunca es exponencial. Pero sabía que estaríamos mejor al final de la temporada que al principio. Tenemos que pensar en grande cuando tenemos la calidad de esta plantilla. Me gustó mucho el partido dominando al rival como lo recomiendo».

El nombre propio, como decimos, no fue Kylian Mbappé, que se quedó en el banquillo y no jugó ni un minuto. El protagonismo y los elogios se los llevó Gonçalo Ramos. Luis Enrique quiso elogiar a su futbolista tras anotar dos goles en el encuentro ante el Lyon: «Si miramos su ratio tiempo de juego-goles, es uno de los mejores de la Ligue 1. Tengo 3 o 4 delanteros centro. Es increíble y maravilloso tener todas estas opciones, muy diferentes. Ramos da soluciones a los demás, defiende. Estoy muy contento con su actuación. Randal Kolo Muani también tiene un buen ratio. Es beneficioso para todo el equipo».