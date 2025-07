Lamine: «La crítica o el elogio me es indiferente si no viene de parte de mi familia o amigos»

Lamine Yamal ha concedido una rueda de prensa después del acto de su renovación con el Barça y la toma de posesión del ’10’ culé. El joven de 18 años acudió con su familia a las oficinas azulgranas y habló antes los medios poco después de firmar su nuevo contrato con Joan Laporta.

Aunque se trataba de uno de los momentos más importantes de su carrera, el foco estaba en toda la polémica que hubo en su cumpleaños por la contratación de gente con enanismo, entre otras cosas. «La crítica como el elogio si no viene de gente muy cercana me es indiferente. No puede estar arriba con el elogios y con la crítica, abajo. Ahora disfrutar. Estoy centrando en el fútbol y disfrutar», dijo Lamine.

Sobre la nueva presión que sufrirá a partir de la próxima temporada con su nuevo contrato astronómico, el extremo no tuvo reparo en aceptar el desafío: «Esta renovación significa que seguiré jugando en el club de mi vida y no tengo ninguna presión. Toca disfrutar lo mismo, pero con un número diferente», respondió.

Un número que han llevado otras leyendas culés como Maradona, Ronaldinho y Leo Messi. Muchos le comparan con el argentino, y este nuevo paso hace que le vean como el heredero al trono que dejó vacío con su marcha: «Él ha hecho su camino y yo haré el mío. Trabajaré al máximo para darlo todo y hacer felices a todos los culés».

«Ellos tres son leyendas del fútbol y todo niño sueña con tener algo de ellos. Me quedaría con todo de ellos e intentaré seguir sus legados», declaró antes de asegurar que su reto para la temporada 2025/26 será «ganar la Champions y el Mundial».