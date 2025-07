Lamine Yamal, tras convertirse en el ’10’ culé: «El Barça es toda mi vida»

Lamine Yamal ya es dueño del dorsal 10 del FC Barcelona. Con poco más de dos años en el primer equipo, el futbolista de 18 años ha vivido un momento muy emotivo después del acto del club azulgrana para la entrega de posesión del que será su nuevo número a partir de la próxima temporada.

Una puerta que pudo abrirse tras la marcha de Ansu Fati rumbo al Mónaco y que no ha podido hacerse oficial hasta que cumpliera la mayoría de edad. «A los 18 años pido todo lo que he ya tenido a los 16 y 17 y el título que me falta: la Champions y también el Mundial. Mi mentalidad me dice que tengo que ir a ganar y no pensar en que tengo muchos años por delante para jugar. Quiero ganar ahora y daré todo por hacerlo», confesó hace unos días en Barça One.

Lamine Yamal y un dorsal que pesa

Acompañado de su padre, Mounir Nasraoui, y su familia más cercana donde se le vio yendo de la mano con su abuela Fátima, el delantero no escondió su emoción: «Es un sueño desde pequeño. Estamos yo y mi familia muy felices. El Barça es toda mi vida. Desde los 7 años, cuando llegué aquí, ha sido mi casa».

«Para todos los niños que están en La Masía llegar al primer día es un sueño y lo estoy cumpliendo. Mi objetivo es ganar y seguir creciendo porque soy muy joven. Tengo muchas ganas de jugar delante de la afición en el Camp Nou.

Lamine, desde que debutó en el Camp Nou en 2023, Lamine llevó dorsales del filial como el ’41’, ’39’ y ’27’ hasta que en julio de 2024 consiguió la ficha con los mayores, portando el ’19’ las dos últimas temporadas. Ahora tendrá la presión de tener aún más peso en el club con un número que llevo Maradona, Rivaldo, Ronaldinho y Leo Messi.