Ansu Fati, sobre su salida del Barcelona: «Es algo que no puedo controlar…»

Ansu Fati ha comenzado una nueva aventura en el AS Mónaco. Después de una temporada muy discreta con Hansi Flick, el extremo de 22 años aceptó renovar con el conjunto culé para salir rumbo a Francia. Una salida que ha dado que hablar entre el barcelonismo…hasta que ha roto su silencio.

En sus primeras declaraciones con su nuevo club ha dejado varios titulares explicando cómo ha vivido estos últimos meses en el club, lo que le hizo aceptar su marcha del club culé y la conversación que tuvo con Lamine Yamal antes de coger las maletas.

Desde que empezó a escuchar ofertas, el Mónaco fue el que más insistió para negociar su fichaje, un gesto que hizo a Ansu empezar a moverse poco después de acabar el mes de mayo: «Fueron los que más apostaron por mí y tuve la oportunidad de hablar con el míster. Él y mi agente fueron los que más me ayudaron a decidir», confesó en la entrevista.

La despedida del Barça y el factor psicológico

Fue entonces cuanto toda la atención se puso en lo que ocurrió durante las últimas semanas como futbolista del Barça: «Siempre voy a estar agradecido a ellos, pero sinceramente creo que el cambio es a mejor. Cuando estuve en el Brighton cedido tuve una buena experiencia, aunque muchos crean que fue mala. Empecé bien, pero luego me lesioné y me faltó continuidad. Ojalá aquí sea distinto y pueda participar más si me deja el entrenador», señaló.

En la pasada edición, Ansu no tuvo oportunidades con Hansi Flick. Quedó relegado a un segundo plano y fue de los jugadores con menos minutos de la plantilla. Aunque las lesiones le terminaron lastrando, su intención fue siempre reivindicarse: «Físicamente estoy muy bien y acabé la temporada entrenando».

Sin embargo, el factor psicológico le hizo mella en gran parte de la temporada, lo que le impidió regresar a su mejor nivel: «Creo en Dios y al final es algo que no puedo controlar, pero intento minimizar los riesgos y eso hago. Quiero esforzarme al máximo para estar lo mejor posible y, si no sale, seguir peleando y estoy seguro de que encontraré mi momento y disfrutaré otra vez».

Ansu Fati y su conversación con Lamine Yamal

Otra de las cuestiones que resolvió Ansu Fati fue la entrega del dorsal número ’10’ a Lamine Yamal. Desde hace varios meses, en el club han estado trabajando en que la joven estrella tuviera su número. Aunque aún no se ha hecho oficial, ambos tuvieron una conversación para formalizar el relevo.

«Claro que hablamos. Siempre estamos juntos en Barcelona y sé que quiere que me vaya bien, es algo mutuo. También me lo ha deseado todos mis compañeros por al final es gente que ha estado mucho tiempo conmigo en La Masía. Les deseo a todos lo mejor, especialmente a Lamine», expresó.