Laporta sobre la fiesta de Lamine Yamal con personas con enanismo: «Un punto divertido, iban elegantes…»

Joan Laporta, presidente del Barcelona, ha hablado por primera vez de la polémica fiesta de Lamine Yamal, que celebró hace unos días su 18º cumpleaños con gran escándalo, ya que contrató a personas con enanismo -motivo por el que fue denunciado- y a chicas de imagen. Laporta ha elogiado a su jugador también por la fiesta y lo único que ha lamentado es que no estuviera él en esa celebración.

«Fue una fiesta privada y todo lo que haga Lamine ahora, y él lo sabe, siempre estará en el foco y en el ojo del huracán», comenzó el presidente culé sobre esta fiesta. «Fue una fiesta extraordinaria, se lo pasaron muy bien, iban muy elegantes», añadió Joan Laporta, diciendo que iban «elegantes» en referencia a las personas que acudieron a la fiesta de Lamine Yamal, incluso esas personas con enanismo que tanta polémica levantó. «Tiene 18 años. Eligieron este y tiene un punto de divertido, lo hizo con sus amigos, con gente de la farándula y del mundo actual, youtubers, influencers, tiktokers, cantantes…», añadió.

«Para mí hizo una fiesta de celebración de 18 años y lo que me sabe mal es no haber ido», dijo el presidente azulgrana en una entrevista en Mundo Deportivo, en la que celebra que «hiciera una buena fiesta»: «Estaba en el ámbito privado, luego vino a entrenar y entrena como el que más. Y en este sentido nada que reprocharle. Al revés, felicitarle y me alegro de que se divirtieran en una fiesta de cumpleaños».

La polémica fiesta de Lamine Yamal

Lamine Yamal fue muy criticado, tanto por diversas asociaciones, personalidades y hasta el propio Gobierno de España, por contratar a personas con enanismo para esa fiesta de cumpleaños y la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE) le ha denunciado. Sin embargo, para Laporta fue una fiesta fantástica en lo único que censura es que él no fue.

Desde ADEE denunciaron la situación en redes sociales, anunciando además medidas contra el futbolista del Barça. En un extenso comunicado, «condena y denuncia públicamente» esta situación. Apuntan que lo hacen para «salvaguardar la dignidad de las personas con discapacidad, considerando que estos hechos vulneran no sólo la legislación vigente, sino también los valores éticos fundamentales de una sociedad que se pretende igualitaria y respetuosa».