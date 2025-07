Laporta reniega ahora de Nico Williams: «Vino el agente… a mí me gustaba más Rashford»

A Joan Laporta ahora no le gusta Nico Williams y si pensó en fichar al jugador del Athletic Club fue porque «Deco (director deportivo del Barcelona) me lo comentó». El presidente culé reniega del jugador español y dice que desde el primer momento «el que a mí más me gustaba» era Rashford, al que han podido incorporar por la vía de la cesión.

«Había varias opciones y yo estoy muy contento porque hemos terminado consiguiendo la opción que a mí más me gustaba», ha dicho Joan Laporta. Esa opción era Rashford, jugador del Manchester United que ha llegado cedido para la próxima temporada. Eso sí, el máximo mandatario culé reconoce que también le gustaba Luis Díaz, «un jugador muy completo, pero por sus circunstancias, con un Liverpool muy enrocado, era complicado» ficharle.

Lo más sorprendente es como ahora Laporta reniega de Nico Williams, futbolista al que quiso fichar durante todo el verano, pero que acabó renovando con el Athletic Club. «También pasó lo de Nico Williams. Y en vista de que lo de Luis era complicado y que estábamos en proceso de negociación con Rashford, vino el agente de Nico ofreciendo la posibilidad de que lo ficháramos», cuenta el presidente culé.

Laporta se pone la tirita por no haber fichado al internacional español y dice en una entrevista en Mundo Deportivo que fue Deco el que le «comentó» la opción de hacerse con los servicios de Nico Williams, algo que a él no le gustaba: «Yo en principio prefería trabajar las otras dos opciones (Rashford y Luis Díaz), pero en estos casos siempre hago caso a la dirección deportiva».

«Decía [Deco] que al menos escucháramos porque es un jugador interesante porque aguanta banda. Hubo las negociaciones, pero de lo que nos dijeron a lo que al final era, había mucha diferencia en el sentido de los plazos de pago, en la comisión del agente y una serie de variables que tenían ya visos de que no se produciría la operación», continúa Laporta en esta entrevista en Mundo Deportivo, en la que desvela que Deco puso un contador de 48 horas «y si no aceptaban nuestras condiciones, no íbamos a hacer esa operación».

Cabe recordar que el Barcelona estuvo gran parte de este verano intentando fichar a Nico Williams, pero que al final el futbolista navarro prefirió seguir en el Athletic. Con el club vasco muy encima de las cuentas del Barcelona, sabedores de que tenían complicado inscribir al hipotético fichaje, Laporta llegó a decir que «estamos dando cumplimiento a todos los requisitos que nos exige LaLiga y al fair play» sobre una posible incorporación de Williams, sin mencionarle y del que ahora reniega.

«Como no tenemos nada que esconder, que nos fiscalicen… no hay problema. Pero queremos que a todos se les mire por el mismo rasero. No nos sentimos ni perjudicados ni perseguidos. Nosotros, a lo nuestro. Hacemos las cosas correctamente. No tenemos que escondernos de nada», dijo también Laporta cuando el Athletic estaba siendo muy beligerante con el Barcelona.