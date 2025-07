Oficial: el Barcelona ficha a Marcus Rashford

Ya es oficial, Marcus Rashford es nuevo jugador del Barcelona para la temporada 25/26. Es el segundo fichaje del club blaugrana para la temporada que comenzará dentro de un mes después de Joan García. El delantero inglés llega en forma de cesión desde el Manchester United y viajará a la gira asiática junto a sus nuevos compañeros y a las órdenes de Hansi Flick. El club catalán tendrá una opción de compra sobre él para el verano de 2026.

El atacante inglés ya es nuevo jugador del Barcelona. Aterrizó en la Ciudad Condal el domingo por la noche y el lunes por la mañana pasó el reconocimiento médico. Varios flecos impidieron que se hiciese oficial el martes, aunque ya pudo conocer al resto de su plantilla. Finalmente, este miércoles se ha hecho oficial. En unos minutos será su presentación y atenderá a los medios. Llevará el dorsal 14 en su nueva aventura en Can Barça.

Ya es uno de la plantilla de Hansi Flick y el jueves viajará junto al resto del grupo a la gira asiática donde el Barça disputará tres partidos amistosos: contra el Vissel Kobe, el domingo 27 (12:00h), vs Seoul, el jueves 31 (13:00h); y vs Daegu, el lunes 4 de agosto (13:00h).

Marcus Rashford llega al Barcelona perdonando parte de su salario que pagará de manera íntegra el club azulgrana (14 millones de euros brutos). El club azulgrana tendrá una opción de compra no obligatoria de 30 millones de euros para el verano de 2026.

El delantero británico jugó la temporada pasada cedido en el Aston Villa, y aunque no llegó a ser indiscutible, no hizo mala campaña. Jugando Champions y brillando en algunos encuentros como frente al PSG, actual campeón de Europa. A sus 27 años sigue siendo un jugador cotizado, pero que en el Manchester United ya no confían y, por lo tanto, no quieren.

Comunicado oficial del Barça

El FC Barcelona y el Manchester United han llegado a un acuerdo para la cesión del jugador Marcus Rashford hasta el 30 de junio de 2026. En el acuerdo se establece también una opción de compra del delantero inglés.

El jugador ha firmado su contrato como jugador azulgrana este miércoles por la tarde en un acto privado que ha contado con la presencia del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, del director deportivo y otros miembros de la Junta Directiva.

Nacido en Manchester, el nuevo delantero barcelonista se adentró en el mundo del fútbol bajo los tres palos. Lo hizo en el modesto club de su ciudad natal, el Fletcher Moss Rangers. Su pronta calidad despertó el interés de los grandes clubs de Inglaterra. Pero acabó recalando en la disciplina del Manchester United, con siete años. Escaló hasta llegar al primer equipo, donde debutó la temporada 2015/16; en concreto, el 25 de febrero de 2016.

Un debut al alcance de los escogidos porque se apuntó dos goles. Fue en partido de Europa League y bajo la dirección del exazulgrana, Louis van Gaal. El Midtjylland testó la calidad precoz de la nueva incorporación culer. Entonces, esas dos dianas le convirtieron en el futbolista más joven del United en anotar un doblete en el Viejo Continente.

Números que mejoró en su primera participación en la Premier League, apenas tres días después, puesto que fue autor de otro doblete y una asistencia en el triunfo contra el Arsenal. El tercero más joven de la historia de los demonios rojos al apuntarse dos goles en la liga inglesa. Apenas tenía 18 años y 120 días. Unas marcas de precocidad que siguió actualizando. Tanto con la camiseta de los Red Devils, donde también se apuntó la marca de ser el más joven en marcar en el derbi de Manchester en la Premier League, como con la selección inglesa.

A pasos agigantados se convirtió en una pieza importante del conjunto rojo de Manchester, donde tomó las riendas del número 10; la campaña 2018/19. Aglutinando goles, la temporada 2022/23 fue la más prolífica con 30 en todas las competiciones, y asistencias, con su velocidad endiablada, ha logrado distintos títulos con la camiseta roja: una Europa League, dos FA Cup, dos EFL Cup y una Community Shield.

Una extensa carrera en el United, que después de nueve temporadas y media en el primer equipo, se vio interrumpida por su cesión al Aston Villa. A media campaña 2024/25 aterrizó en el club de Birmingham para ser una pieza clave del elenco dirigido por Unai Emery. En 17 participaciones registró cuatro goles y cinco asistencias.

Miembro de la Orden del Imperio Británico por su lucha social por combatir el hambre infantil, Marcus Rashford puede ocupar todas las posiciones del ataque. Diestro, pero muy hábil también con la pierna izquierda, es veloz y con gran capacidad para el regate e ingenioso para asociarse con sus compañeros. También destaca por su voracidad anotadora y ahora es momento de exhibirla con la camiseta del FC Barcelona.