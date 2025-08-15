Martín Presa se moja con la polémica de llevar la Liga a Miami: «Deberíamos jugar todos los equipos»

Son muchos ya los presidentes, entrenadores y jugadores de la Liga que han dado su opinión sobre la polémica decisión de llevar un partido del campeonato nacional a Miami. En este caso el Villarreal-Barcelona. La mayoría de comentarios son en contra, como Ángel Torres o Unai Simón, entre otros. Aunque hay algunos, como Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, que no lo ven mal, aunque con matices.

«Estoy de acuerdo con la decisión de que la Liga crezca y si para ello se tienen que jugar algunos partidos en el extranjero, estoy de acuerdo. Aunque creo que para que no existan problemas de adulteración de la competición deberíamos jugar todos los equipos fuera de España, un partido y debería ser por sorteo», replicó el presidente del Rayo Vallecano.

«Si un equipo juega un partido en campo neutral y se ahorra una visita complicada, puede producirse esa adulteración de la que han hablado Real Madrid y Getafe. Pero La Liga debe darse a conocer en otros países y quizás esta sea la mejor manera», añadió Martín Presa sobre esta polémica en la Cadena Cope.

El presidente del Rayo Vallecano también se mojó sobre las declaraciones de su entrenador acerca de esta polémica: «Creo que ahora mismo los salarios que se están pagando son salarios completamente desorbitados. Y creo recordar que el Rayo fue el único equipo que se pronunció para controlar el asunto. Pero un profesional del fútbol no puede quejarse del salario que tiene».

El entrenador del Rayo también valoró la polémica

Pocas horas antes, Íñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano, se posicionó en contra de la disputa en Miami del partido de la jornada 17 de Liga entre el Villarreal y el Barcelona, pero reconoció que no entra «en la hipocresía» porque quiere «seguir en la rueda de entrenar en la élite», donde aseguró que cobran «salarios indecentes».

«No me gusta, esto es como lo del calor, no me gusta jugar con 38 grados y tampoco que se lleve un partido al extranjero, pero no entro en la hipocresía de decir que es una vergüenza», opinó en rueda de prensa.

«Porque entonces salte de esta rueda a la que perteneces y de la que no te quieres salir. Soy entrenador de Primera división, cobramos salarios indecentes para lo que hacemos y no te quieres ir. Está bien decir que no te gusta, pero pertenecemos a la industria», añadió.

Para el técnico del Rayo Vallecano «no es adecuado jugar en Miami», pero es un peaje que los clubes y jugadores de la Liga deben de asumir. «Si quieres seguir cobrando y chupando del bote hay que aceptarlo».