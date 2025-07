Cucurella se alinea con Nico Williams y no ficharía por el Barça pese a ser culé: «No me fío…»

El truncado fichaje de Nico Williams por el FC Barcelona sigue dejando titulares más de dos semanas después. El extremo renovó con el Athletic Club de Bilbao hasta 2035 el pasado 4 de julio. Un compañero de selección y ex jugador culé como Marc Cucurella ha sido el último en dejar su opinión sobre el culebrón del verano en Barcelona. En una conversación con el periodista Gerard Romero, el jugador del Chelsea ha presentado sus dudas acerca de un posible fichaje por el Barça. «A día de hoy, yo no me fío de nadie», ha comentado Cucurella sobre si podría ser inscrito en caso de volver al equipo catalán.

En su charla con Romero ‘Cucu’ ha salido en defensa de Nico Williams, al que el periodista ha acusado de «preferir los billetes a crecer futbolísticamente». El defensor español ha alegado, bajo su punto de vista, otros motivos para la decisión del jugador del Athletic: «Yo no creo que haya sido eso. Creo que le entró el ‘cagazo’ de que no le inscribieran. No lo sé, pero a mí me da esa sensación».

La opinión de Marc Cucurella llevó a Gerard Romero a reconducir la pregunta hacia el jugador, apelando a su pasado en el FC Barcelona y a que el lateral es aficionado del club. «Mañana el Barça te ficha. Paga 65 millones… ¿Tu no vienes por miedo?, preguntó Romero. La respuesta del campeón de la Eurocopa fue en la misma línea que su visión del ‘No’ de Nico Williams: «No lo sé, pero y si luego no te pueden inscribir qué haces. A día de hoy, yo no me fío de nadie».

Las declaraciones del canterano culé han provocado cierto revuelo en las redes sociales. Principalmente, entre la afición de un FC Barcelona que nunca terminó de apostar por Cucurella para el primer equipo. El actual jugador del Chelsea encadenó cesiones en Eibar y Getafe antes de ser traspasado al conjunto azulón en el verano de 2020. Tras una temporada brillante a las órdenes de Bordalás, ‘Cucu’ dio el salto a Brighton de la Premier League a cambio de 18 millones de euros. Sólo un año después, se convirtió en el cuarto español más caro de la historia en su traspaso al Chelsea a cambio de 65 millones de euros.

Cucurella, 27 años en su mejor momento

Marc Cucurella cumple hoy, 22 de julio, 27 años. El jugador lo hace en el mejor momento de su carrera. El reciente éxito del Chelsea en el Mundial de Clubes, donde aplastaron 3-0 en la final al PSG de Luis Enrique, se suma a sus logros con la selección española. El lateral fue una de las piezas clave de Luis de la Fuente en la conquista de la Eurocopa el verano pasado. Su dupla en banda izquierda con Nico Williams se ha convertido en un valor seguro del combinado nacional. Con el Mundial de 2026 en el horizonte, ‘Cucu’ afronta la temporada con el objetivo de la segunda estrella entre ceja y ceja.