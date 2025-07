Dardo de Toni Freixa a Nico Williams tras el fichaje de Rashford por el Barça: «Es infinitamente mejor»

Toni Freixa ha vuelto a dar que hablar con motivo del fichaje de Marcus Rashford por el Barça (a falta de oficialidad). Y es que el ex directivo culé ha demostrado públicamente que no termina de asimilar que Nico Williams no fichase por el club azulgrana y, en un giro inesperado de los acontecimientos, prefiriese renovar por el club de su vida, el Athletic, hasta 2035.

Gran notícia el fitxatge de Rashford. Infinitament millor jugador que Nico Williams — Toni Freixa (@tonifreixa) July 19, 2025

«Gran noticia el fichaje de Rashford. Infinitamente mejor jugador que Nico Williams», escribió Freixa en un tuit a través de la red social ‘X’, dando a entender que la llegada del jugador inglés a la Ciudad Condal ha sido todo un éxito, pese a que la primera opción número del Barça era la de Nico. Y es que el fichaje de Rashford es una evidencia más del lamentable momento económico que atraviesa la entidad que preside Joan Laporta.

Uno de los primeros en desvelar el fichaje del jugador del Manchester United al Barça este sábado fue Fabrizio Romano: «¡Marcus Rashford a Barcelona, allá vamos! Acuerdo verbal en principio entre todas las partes implicadas con el Barça para la planificación de las pruebas médicas de los próximos días. Acuerdo de préstamo con opción de compra. Los detalles se ultimarán hoy y luego el Manchester United autorizará su viaje a España», aseguró el periodista deportivo italiano en las redes.

Con el fichaje frustrado de Nico Williams tanto Laporta como su junta directiva volvieron a quedar retratados, protagonizando otro ridículo más, el segundo en un año tras lo ocurrido el verano pasado. Lo peor para los intereses culés es que el internacional español, tras su ampliar su vínculo con el conjunto vasco, ha pasado a tener una cláusula de rescisión mucho mayor, cercana a los 90 millones de euros.