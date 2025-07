El sorprendente augurio de Cucurella con la carrera de Rashford en el Barça

Marc Cucurella conoce muy bien al que será nuevo jugador del Barcelona, Marcus Rashford. El lateral del Chelsea se ha enfrentado en infinidad de ocasiones al delantero en la Premier League y cree que «puede hacer bastante faena» en la Liga. Su fichaje todavía no es oficial, pero el jugador inglés ya se encuentra en la Ciudad Condal para estampar su firmar con el conjunto azulgrana y poder jugar junto a Lamine Yamal.

Rashford llegará en calidad de cedido con opción de compra por el Manchester United, donde no contaba en absoluto para Rúben Amorim. Tras jugar el curso pasado en el Aston Villa de Unai Emery, el club quería desprenderse de él a toda cosa y le ha encontrado un acomodo lejos de la Premier League. Las cifras del fichaje de Rashford por el Barcelona han salido a la luz. Es una cesión con una opción de compra, no obligatoria, que podría activarse en el mes de junio de 2026. La cifra de esa opción de compra sería de 30 millones de euros, una cifra que fácilmente puede ser asequible para el Barça.

Cucurella ha contado en una entrevista que Rashford «puede hacer bastante faena» en España. Su estilo de juego le convierte en un jugador muy peligroso en ataque. Estaba llamado a ser uno de los líderes de la selección inglesa, sin embargo, se ha quedado estancado y su rendimiento no ha estado a la altura del futbolista que prometía ser. El campeón del mundo con el Chelsea desveló que su velocidad puede ser un punto de ventaja para el nuevo fichaje del Barcelona.

«Es muy rápido y notará la diferencia de ritmo entre las ligas. Está acostumbrado a aquella Liga y creo que va a hacer bastante faena porque notará esa diferencia», señaló Cucurella en una entrevista reciente en Jijantes. El lateral del Chelsea conoce muy bien el Barcelona, ya que se formó en La Masia, y aprovechó para dar su opinión sobre la nueva incorporación del conjunto culé.

También reconoció que le sorprendió el rendimiento del equipo con la llegada de Hansi Flick. Cucurella no esperaba que el entrenador alemán fuera capaz de darle la vuelta a la situación de esa manera, y obtener un gran rendimiento de forma inmediata: «Me ha sorprendido mucho, no me lo esperaba».