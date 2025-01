Fonseca, Mensik y Tien: la generación post Alcaraz que ya pone en jaque al top 10 en Australia

Los aficionados congregados en el Melbourne Park asisten absortos al arribo de tres nuevos talentos en el circuito profesional. Fonseca, Tien y Mensik. Tres apellidos que se cuelan en las conversaciones de quienes siguen el deporte de la raqueta. Los dos primeros tuvieron que superar la qualy y el puño de los tres, en alto, penetran en la retina de los espectadores. Fonseca y Mensik han caído, Tien todavía se mantiene en pie.

Todos ya han puesto en jaque el top 10 del ranking ATP. En orden. Fonseca (18 añsos) se cargó a Rublev, número nueve del mundo, Mensik (19) a Ruud, sexto del mundo y Tien (19) a Medvedev, quinta raqueta del circuito. El último, el estadounidense con rasgos asiáticos, todavía tiene opción de avanzar a octavos de final si supera al francés Moutet.

De Fonseca es de quien más se ha hablado. Se le descubre al público un jugador pegador, que escupe las bolas con fuego y mantiene la sangre helada cuando no le sale el plan. Hace dos años triunfó en el US Open Junior y el pasado mes de diciembre se alzó con la Copa de Maestros de las promesas a la misma edad que lo hizo Alcaraz en 2021.

Su pasaporte, que señala la nacionalidad brasileña, inevitablemente evoca a su compatriota Guga Kuerten, triple campeón de Roland Garros a finales de los noventa. Ya cuenta con grandes adeptos. Roger Federer le fichó la pasada campaña para ON, la línea deportiva creada por el suizo y Djokovic ve parte de su juego reflejado en el brasileño.

Fonseca, Mensik y Tien se inspiran en Alcaraz

Fonseca se impuso en la pasada Copa de Maestros Junior precisamente a Tien. El estadounidense, último talento de la factoría USTA, se rehizo en la recta final para tumbar a Medvedev, de igual manera que hizo Mensik con Ruud. Exaltación de la juventud y choque de realidad para la generación intermedia entre el Big Three y la de Sinner y Alcaraz que copa el top 10 de la ATP.

Precisamente el murciano sirve como fuente de inspiración para las tres nuevas joyas, tal y como ellos mismos aseguran. Y ellos no pasan desapercibidos para el propio Carlitos. «¿Qué consejo les daría? Que no me ganen, supongo. No sé. Los veo capaces de vencer a cualquiera, incluyéndome a mí. Tienen el nivel. Obtienen la experiencia en cada torneo que juegan. Anoche vimos a Tien vencer a Medvedev aquí en Australia en cinco sets, lo cual fue increíble. Fonseca también jugó su primer partido de cinco sets ayer. Así que están adquiriendo experiencia. Se van a volver aún más peligrosos. Vamos a ver en el futuro», explicó.

«He visto a los tres jugadores y el nivel que tienen. No sé a qué ranking van a llegar, lo que van a conseguir… pero tienen mucho potencial. Estoy hablando como si tuviera 30 años. Y solo soy dos años mayor que ellos. Lo de ganar siendo joven no pensé nunca que fuera imposible. Cuando yo empecé, no sabía de esas cosas, sobre qué jugador acababa de ganar un Grand Slam siendo el más joven o el más joven en ser el número uno. No conocía esas estadísticas. Así que no quería pensar en ello. Estoy bastante seguro de que los jóvenes no están pensando en eso», declara.

Son los días y el torneo de los jóvenes, que se han cargado a tres de las mejores diez raquetas del circuito. Baño de realidad de la generación post Alcaraz a la generación intermedia, que lleva años dándose de bruces con la realidad. Los que vienen por detrás ya se suben a las barbas de los mayores con descaro y no tiene visos de parar.