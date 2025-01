Todos los tatuajes de Carlos Alcaraz: cuántos tiene y qué relación tienen con los Grand Slam

Carlos Alcaraz, a sus 21 años de edad, se ha consolidado como una de las figuras más significativas y consolidadas del tenis mundial. El murciano ya ha sido capaz de levantar hasta tres de los cuatro ‘grandes’ que hay instaurados en el calendario ATP: Wimbledon, por partida doble, Roland Garros y el US Open. Como recuerdo, además de poseer en sus vitrinas los respectivos trofeos, Carlitos decidió inmortalizar el momento realizándose los respectivos tatuajes de cada uno de ellos. Sin embargo, quiere completar su obra maestra con el título en el Open de Australia, algo que, hasta el momento, se le ha resistido, pues su mejor registro en suelo oceánico son unos cuartos de final durante la pasada edición 2024, donde cayó ante el alemán Alexander Zverev.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero, tras vencer en la final de Roland Garros 2024 a Alexander Zverev en cinco sets, cumplió con su tradición y mostró a todos sus seguidores el proceso de su nuevo tatuaje: una Torre Eiffel, la cual está ubicada cerca de su tobillo del pie derecho y acompañada de la fecha concreta del día de la final, es decir, el 9 de junio.

Un año antes, en el verano del 2023, el murciano conquistó, por primera vez, el título en la catedral del tenis mundial, Wimbledon. El actual número 3 del mundo venció a Novak Djokovic para coronarse nuevo ‘Rey de Londres’ (en 2024 también doblegó al serbio para revalidar el título) y decidió impregnar el momento en su piel con una fresa y la fecha de la gran final, el 16-7-2023.

Por último, Alcaraz decidió crear esta tradición con su primer título de Grand Slam en las luces de Nueva York, concretamente en el US Open, donde, con apenas 19 años, se presentó ante el mundo alzándose hasta el punto más alto del podio después de vencer a Casper Ruud en la final y firmar un torneo a la altura de los más grandes de este deporte. Para recordarlo, se tatuó solamente la fecha del apasionante momento: 11-09-22.

So Carlos Alcaraz now has two tattoos:

On his arm, 11/09/22 for his US Open title 🗽

On his leg, 16/07/23 for his Wimbledon title 🍓

