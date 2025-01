La insólita propuesta de Djokovic que provoca un cambio radical en el tenis: «Como en la NBA o la SuperBowl»

El tenis camina a caballo entre un calendario sobrecargado, que camina inexorablemente a la saturación, y las innovaciones técnicas. El Open de Australia, por aquello de irrumpir como el primer Grand Slam del año, siempre suele ser escenario de cambios y Djokovic lo sabe. Desde 2017, el torneo ha implementado tecnología avanzada para ayudar a los árbitros, como el Hawk-Eye para analizar las decisiones de las líneas y las cámaras 3D para ofrecer una mejor experiencia al espectador.

Además, se cuenta con los innovadores techos retractables de los estadios, que permiten jugar sin importar las inclemencias del tiempo. Este 2025 no ha quedado huérfano de cambio alguno. Un nuevo box para los entrenadores rompe moldes en el tenis. Los técnicos están más cerca que nunca de sus pupilos, con los que pueden charlar y aleccionar durante el partido.

Ahora, Djokovic propone ir un paso más allá. Considera que el tenis se ha quedado obsoleto respecto a otros deportes y a la manera de entender la vida de las nuevas generaciones. «Tenemos una historia y una tradición de la que estamos orgullosos y que hace que el tenis sea diferente a otros deportes, pero creo que nos hemos quedado un poco atrás con los cambios y el ritmo de evolución de la sociedad. Sabemos que la nueva generación no tiene una gran capacidad de atención, quieren movimiento», inicia el balcánico.

«No es fácil para los jugadores pasar de un extremo al otro. Se necesita un poco más de tiempo. Creo que deberíamos intentar conectar más con los jóvenes y atraerlos. Quiero ver más entretenimiento. ¿Por qué no consideramos hacer algo durante los sets como se hace en la NBA o la SuperBowl? Me gustaría que hubiera más elementos de diversión y entretenimiento en el tenis, que sabemos que ha sido bastante tradicional y conservador en algunas cosas. Con Wimbledon, por ejemplo, no cambiaría mucho. En los demás haría cambios graduales», sentencia.

Djokovic apunta directamente a las cheerleaders como uno de los cambios a introducir entre los sets. «Cuando hay un tiempo muerto en NBA o SuperBowl, tienen bailarinas que entran, para que puedas relajar los nervios y pensar en otra cosa. El US Open, se trata del entretenimiento. Así que estoy dispuesto a ello, tal vez con cambios graduales. Primero, las bailarinas», bromea el serbio.