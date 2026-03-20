Carlos Alcaraz hace de talismán con Luka Doncic: apoya al esloveno en la pista en su partidazo en Miami

Carlos Alcaraz debuta este viernes en el Masters 1000 de Miami ante la promesa brasileña Joao Fonseca. Antes de su estreno en su último torneo previo a la gira de tierra batida, el tenista español ha estado apoyando a Luka Doncic en la visita de Los Angeles Lakers en la cancha de los Miami Heat. Alcaraz ha disfrutado a pie de pista de la exhibición del esloveno, que anotó 60 puntos en la victoria de su equipo. Al final del encuentro, las cámaras captaron a ambos conversando de manera distendida.

El número uno del tenis mundial no se ha querido perder a un Luka Doncic que vive su mejor momento desde que fue traspasado a la franquicia angelina. El esloveno ha activado el ‘modo MVP’ en las últimas semanas, comandando la racha de ocho triunfos seguidos de los Lakers que les han aupado al tercer puesto de la Conferencia Oeste. Doncic alcanzó el culmen de su estado de forma con su máxima anotación de la temporada, una cifra de 60 puntos que no alcanzaba ningún laker desde el partido de retirada de Kobe Bryant en 2016.

Carlos Alcaraz también pudo vivir de cerca un gran encuentro de LeBron James, que a sus 41 años destacó con un triple doble de 19 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias. El tenista de El Palmar ha lucido la camiseta de los Lakers en varias ocasiones, especialmente durante los torneos en Estados Unidos, y con el nombre de LeBron a la espalda. Después de la exhibición angelina en el Kaseya Center de Miami, Alcaraz tiene motivos de sobra para seguir luciendo el oro y púrpura de los Lakers.

Luka and Carlos Alcaraz 🤩 pic.twitter.com/Up5xiu5gsv — Luka Updates (@LukaUpdates) March 20, 2026

El tenista español también está vinculado al mundo del baloncesto por su relación de amistad con Jimmy Butler, jugador de los Golden State Warriors que ha presenciado en directo en varias ocasiones los encuentros de Alcaraz y con el que ha compartido pista en alguna ocasión. El número uno del ranking ATP, tras su paso por la pista de los Miami Heat, ya centra sus esfuerzos en el segundo Masters 1000 del año en tierras estadounidenses.

Alcaraz busca redimirse en Miami

Carlos Alcaraz vio frenado su inmaculado inicio de 2026 por su derrota en semifinales de Indian Wells ante Daniil Medvedev. El vigente campeón del Open de Australia se vio superado por el ruso, que después caería en la final ante Jannik Sinner. Una semana después de su tropiezo en Indian Wells, Alcaraz ya prepara su debut en Florida ante Joao Fonseca. El tenista brasileño de 19 años es una de las grandes promesas llamadas a cuestionar el dominio del binomio Alcaraz-Sinner. Después de complicar al italiano en Indian Wells, Fonseca buscará dar la sorpresa ante el número uno, que el año pasado cayó en su estreno ante Goffin.