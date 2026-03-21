El consejo de Alcaraz a Fonseca a través de su primer partido contra Nadal: «Me destrozó, pero eso ayudó»

Fonseca recuerda al joven Alcaraz, o mejor dicho, al primer Alcaraz porque el murciano, pese a gozar de experiencia, apenas tiene 22 años. Es el brasileño talento joven, emergente, y con un potencial que todavía no controla a sus 19 primaveras. Lo intentó, pero no pudo quebrar a un Alcaraz sólido y con el modo número uno del mundo activado. Fonseca se ha batido en diez días ante Sinner en Indian Wells y Alcaraz en Miami. Ambas cruces, pero ambas sesiones de aprendizaje.

El propio Alcaraz puso su experiencia como ejemplo. «Recuerdo cuando jugué contra Rafa Nadal por primera vez en Madrid, lo mucho que me ayudó ese partido, aunque me destrozara. Pero diría que, para Fonseca, competir de tú a tú con Sinner y conmigo le va a dar un gran aprendizaje» dijo Alcaraz. El partido al que se refiere Carlitos fue en el Mutua Madrid Open de 2021 y sucumbió ante Rafa por 6-2 y 6-1 cuando apenas tenía 18 años recién cumplidos.

«Tanto él como su equipo van a sacar conclusiones importantes sobre lo que debe mejorar en el futuro. Como dije, lo tiene todo: un gran talento y muchas cosas en las que progresar. Y estoy seguro de que lo hará. Creo que disputar torneos consecutivos enfrentándose al número uno y al número dos del mundo le va a ayudar muchísimo», añadió Carlos.

«Cuando yo tenía 16, 17 o 18 años, me comparaban mucho con Rafa, como su sucesor, como el que tenía que ocupar su lugar. Pero al mismo tiempo Rafa seguía jugando, seguía ganando los mejores torneos y seguía arriba del ranking. Era una situación totalmente distinta a la que vive Joao, creo yo, porque al final Brasil no ha tenido un jugador top desde hace mucho tiempo y eso es lo que la gente quiere ver en él. Por eso hay tanta expectación», explicó Alcaraz.

Fue esos momentos de tensión donde se vio mejor la nueva versión de Alcaraz, infalible y metódico para encontrar los mejores ángulos posibles sin conceder errores no forzados. Ese es el punto de más que a Fonseca todavía le falta para romper a Alcaraz y Sinner. Hasta la forma de cerrar el partido, con un ace, fue jerárquica. Carlitos se cita en la siguiente ronda con el local Korda número 36 del mundo, y quien hoy se deshizo sin dificultad del argentino Camilo Ugo Carabelli.