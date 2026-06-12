Javier García Isac: «El asesinato de Calvo Sotelo fue un crimen de Estado, la violencia se ejercía desde el poder»

El 13 de julio de 1936, cinco días antes del alzamiento militar que desencadenó la Guerra Civil española, un grupo de guardias de asalto y miembros de la escolta personal de Indalecio Prieto se presentó de madrugada en el domicilio del diputado José Calvo Sotelo, en la calle Velázquez de Madrid. Le obligaron a vestirse delante de todos, le arrancaron el teléfono cuando intentó llamar al ministro de la Gobernación y lo introdujeron en la furgoneta número 17 de la Guardia de Asalto. En el interior del vehículo, un individuo llamado Luis Cuenca le disparó dos tiros en la nuca. Su cadáver apareció horas después en el cementerio de la Almudena. Los que lo encontraron creyeron que era un vagabundo, hasta que el sombrero y la ropa les hicieron sospechar. En la morgue confirmaron que era Calvo Sotelo.

Casi 90 años después, el periodista Javier García Isac reconstruye ese crimen y la vida del hombre que lo sufrió en José Calvo Sotelo, historia de un crimen de Estado, editado por Sekotia.

P.- Usted arranca el libro con Calvo Sotelo como ministro de Hacienda. ¿Por qué es tan relevante esa etapa?

R.- Porque fue posiblemente el mejor ministro de Hacienda que hemos tenido para la época que le tocó vivir, la de Primo de Rivera. Él es el creador de la Campsa y de Tabacalera, de esos grandes monopolios. Era una persona profundamente social, conservadora, nada liberal. Era partidario de que el Estado no podía abandonar a los que más lo necesitaban. Su teoría política, muy influida por la encíclica Rerum Novarum de León XIII, estaba basada en esa idea de justicia social profundamente religiosa.

P.- ¿Fue fascista, como sostiene la izquierda?

R.- No. Ese espacio tiene muchos matices. La Falange tampoco era fascista, aunque la estética era italiana y el régimen de moda en esa época era Italia. Primo de Rivera era autoritario, pero era militar de carrera. Mussolini y Hitler se ponían uniformes militares, pero no lo eran. Calvo Sotelo admiraba ciertos aspectos del régimen fascista, sobre todo el corporativismo y el papel social del Estado, la idea de generar las mismas oportunidades para todos. Él consideraba, como hombre profundamente católico, que el Estado no podía desentenderse de sus hijos. Pero nunca habló de las armas ni muchísimo menos. De hecho, era uno de los pocos diputados que no portaba armas cuando tenía derecho a hacerlo. No era un hombre de acción, era un teórico.

P.- ¿Cuál era su posición en el espectro político de la Segunda República?

R.- Era la principal figura de la oposición. Para que se entienda: Gil Robles y la CEDA eran como el Partido Popular de entonces, y Calvo Sotelo dentro del Bloque Nacional era como Vox. Sus discursos eran bastante más contundentes que los de Gil Robles, y tras las elecciones de febrero de 1936 ganó en carisma y protagonismo. Por eso van a por él aquella noche. Según cuenta alguien que iba en esa furgoneta, el plan inicial era ir a por Gil Robles, pero al final eligen a Calvo Sotelo, que vivía más cerca.

P.- El libro desmonta la tesis de que el asesinato fue una venganza por la muerte del teniente Castillo.

R.- Eso es un mito construido para equiparar el asesinato de un diputado y exministro con la muerte de un miembro de las fuerzas de orden público. Es como si hoy la policía fuera a casa de Santiago Abascal y lo asesinara. El teniente Castillo era un sicario socialista que había estado involucrado en la intentona golpista de 1934. El Gobierno del Frente Popular lo había reincorporado a su puesto, igual que hizo con todos los que habían participado en ese golpe. Era Castillo quien preparaba las milicias de las Juventudes Socialistas y quien mandaba sobre los que dispararon sobre la multitud en el desfile del 14 de abril de 1936, donde fue asesinado el alférez Anastasio de los Reyes y cinco personas más en su entierro. Falange tomó nota de la matrícula del coche de Castillo. Cuando lo matan en la noche del 12 de julio, llaman al padre de José Llaguno, un carlista que había sobrevivido milagrosamente a los disparos de Castillo, y le dicen: «Su hijo ha sido vengado.» Eso está registrado. El asesinato de Calvo Sotelo se produce inmediatamente después.

P.- ¿Por qué lo llama crimen de Estado?

R.- Porque estaba planificado. Días antes de la detención le cambiaron la escolta a Calvo Sotelo. A Gil Robles también se la intentaron cambiar, pero él se plantó y no lo consintió. Calvo Sotelo era más legalista, más inocente en ese sentido. No era consciente de la magnitud de lo que eran capaces de hacer, aunque le habían amenazado de muerte en el Parlamento en varias ocasiones. Aquella madrugada llamaron desde Pontejos [la calle donde estaba la Dirección General de Seguridad] al guardia que estaba en la puerta y le dijeron que iban a subir guardias civiles y de asalto, que los dejara pasar. La escolta se retiró del portal. Calvo Sotelo miró por la mirilla, vio un guardia civil y abrió. Confiaba en la Guardia Civil. Inmediatamente se dio cuenta del error. Aunque la hubiesen tirado abajo igual. En la furgoneta, además de Luis Cuenca, iban miembros de la Guardia de Asalto, miembros de la Guardia Civil y la escolta personal de Indalecio Prieto. También el novio de la hija de Largo Caballero.

P.- ¿Y cómo reaccionó el Gobierno del Frente Popular ante el asesinato?

R.- Lejos de condenarlo, impuso un manto de silencio. Se prohibió que salieran esquelas y que se hablara del asunto. Hubo censura. Y cuando estalló la guerra, fueron a por el portero de la finca de Calvo Sotelo para requisarle el libro de condolencias que la gente había firmado. El portero arrancó las hojas que pudo, pero los milicianos del PSOE lo asesinaron de todas formas. A los que habían firmado y fueron localizados también los mataron.

P.- En el libro sostiene que la influencia política de Franco viene más de Calvo Sotelo que de la Falange.

R.- Sí. No estamos hablando de un hombre cualquiera: Calvo Sotelo era un grandísimo intelectual. Su ideología, el peso del Estado, el carácter social, el corporativismo, se traslada a Franco bastante más que la Falange. Franco no tenía ideología propia. Los fundamentos de su modelo político vienen en gran medida de Calvo Sotelo.

P.- ¿Y su asesinato fue determinante para que Franco se sumara al alzamiento?

R.- Absolutamente. Franco era consciente de que aquello podía acabar en un fracaso y en una guerra civil, porque el Ejército estaba infiltrado de miembros del PSOE y del Partido Comunista. Pero desde el 16 de febrero hasta el 13 de julio habían sido asesinadas unas 500 personas. El asesinato de Calvo Sotelo fue la gota que colmó el vaso. Llegó un momento en que o te sublevabas o te mataban. No había término medio.