El plan de Sánchez es buscar ‘nuevos’ españoles hasta debajo de las piedras

No hay día que pase que el Gobierno no impulse una norma para seguir fabricando españoles a partir de la denominada ley de Memoria y su aplicación para los denominados nietos del exilio. Hasta ahora, los demandantes de nacionalidad con hijos menores no podían iniciar los trámites para que estos también lograran el pasaporte español, pues tenían que esperar a que cumplieran 18 años. Ahora, el Gobierno ha decidido agilizar los trámites y los hijos de los nietos del exilio lograrán también la nacionalidad sin recurrir a los trámites administrativos de la ley de Memoria, porque su condición de hijos de españoles a todos los efectos les permitirá ganar mucho tiempo en aplicación de lo previsto en el Código Civil. En definitiva, lo que hasta ahora podía prolongarse durante un tiempo, ahora se hará casi de forma automática. Una vuelta de tuerca más.

Parece evidente que el Gobierno ha puesto a pleno rendimiento la maquinaria para fabricar nuevos españoles y que está en una carrera contra el reloj para que, cuando sean las elecciones generales, haya el mayor número de nacionalizados. Los resultados del voto exterior en las elecciones autonómicas de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía han demostrado que el plan del Gobierno funciona, porque el PSOE se ha impuesto en todos los comicios, pese a que en el voto directo en las urnas el PP les haya sacado una ventaja que ha llegado a los veinte puntos en algunos casos. O sea, que a pesar de todas las derrotas cosechadas por el PSOE en casa, los socialistas han ganado de calle el denominado voto CERA. Y no es una cuestión menor, teniendo en cuenta que en no pocas circunscripciones un escaño se decide a veces por un puñado de votos. OKDIARIO lleva meses advirtiendo del pucherazo que se viene. Algunos se lo tomaban a broma, pero los resultados confirman que se está procediendo a una transformación acelerada del censo electoral.