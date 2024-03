El despegue de Martín Landaluce: la joya del tenis español apadrinada por Red Bull y Rafa Nadal

El tenis español no se encuentra en su mejor momento, hasta el punto de que ni siquiera los extraordinarios triunfos de Carlos Alcaraz pueden paliar una importante sequía de nombres en los grandes torneos. Sin embargo, los brotes verdes también llegan a la Armada en forma de jóvenes refrescantes y de enorme futuro. Martín Landaluce es la cara visible de la nueva generación y su primera victoria ATP, en todo un Masters 1000 de Miami, llena de esperanza a los aficionados patrios, que tienen en él a un jugador con potencial para establecerse entre los mejores dentro de no mucho.

Landaluce, madrileño de apenas 18 años –cumplidos en enero–, superó a Jaume Munar en un emocionante duelo fratricida, que se fue hasta las dos horas y 31 minutos de duración hasta su resolución por 6-3, 1-6 y 7-5 en favor del jovencísimo Martín. Celebraba con rabia el tenista español y no era para menos. Había aprovechado a las mil maravillas la wild card de la organización del Miami Open –vía IMG– con su primera victoria entre los grandes.

El premio para Landaluce es enorme y variado, pero más allá del propio triunfo y de un salto en el ranking que apunta a meterle en el top-300, lo más enriquecedor será la opción de medirse a uno de los tenistas emergentes del circuito ATP, Ben Shelton, en segunda ronda del Masters 1000 de Miami. Así, se dibujará el sábado una nueva oportunidad de ver en acción a un tenista que llama la atención por sus cualidades, basadas en la altura y la pegada, pero con el resiliente sello que el tenista español nunca abandona y que tantos éxitos ha dado a lo largo de los años a la Armada.

18-year-old Martin Landaluce rallies past Munar for his first-ever ATP win!!!@MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/Ef8pkHNl3q

