Topuria desvela su gran sueño: «Quiero retirarme con una pelea en el Bernabéu»

Ilia Topuria ha desvelado que uno de sus sueños por cumplir es hacer una pelea en el estadio Santiago Bernabéu, concretamente la última. El luchador español quiere retirarse con un combate en el estadio del Real Madrid, equipo del que es aficionado, que sería totalmente mediático.

«Me gustaría que mi última pelea fuera en el Bernabéu», ha desvelado Ilia Topuria, dejando claro que le gustaría que su retirada, para la que no da una fecha concreta, fuera con ese combate en el templo madridista.

Aficionado reconocido del Real Madrid, cabe recordar que Ilia Topuria tiene su próximo combate en la Casa Blanca, todo un evento mediático que se producirá el 14 de junio, en un gran evento de UFC. La velada tendrá lugar en el jardín de la Casa Blanca, con motivo del 250 aniversario de la fundación de los Estados Unidos, que se cumplirá el próximo 4 de julio. Estará presente Donald Trump. Unos días antes, el 14 de junio, será cuando se celebre el evento que enfrentará a Topuria y Gaethje.

La idea de que la UFC llegue a España está en la mente de Dana White, CEO de la UFC, pero nunca se ha llegado a concretar. El interés es real, pero falta por dar el paso. Sería el gran sueño de Topuria, que es una de las grandes figuras ya de la UFC, con un peso mediático.

Por su parte, la UFC ya ha dado más detalles de cómo será el UFC Casa Blanca. El combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje será el plato fuerte de un evento que promete ser «la idea más revolucionaria de la historia del deporte». La compañía lo tiene todo preparado para que sea «el evento deportivo más histórico de todos los tiempos». Topuria se enfrentará a Justin Gaethje, campeón interino de peso ligero de la UFC, con el título en juego