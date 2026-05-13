Rafa de los Santos: «NFL firmó con el Real Madrid por la repercusión que tiene y lo que representa»

La NFL vuelve al Santiago Bernabéu en noviembre. Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals son los dos equipos que jugarán el segundo partido de la historia de la NFL en España. Y Rafa de los Santos, director de NFL España, atendió a los medios para analizar este regreso al estadio del Real Madrid. Este acuerdo con el Real Madrid se firmó, como cuenta el máximo responsable de la liga en España, «un poco por la repercusión que tiene el Real Madrid y por lo que representa».

Tener un escenario como el Santiago Bernabéu es muy importante para la NFL. Rafa de los Santos, director de NFL España, habló de la importancia del acuerdo con el Real Madrid para ellos y de contar con un estadio que es una referencia a nivel mundial para atraer a los grandes equipos: «Lo que te puedo decir al respecto es que cuando nosotros ya el año pasado firmamos un acuerdo con el Real Madrid, se firmó un poco por la repercusión que también tiene el Real Madrid y por lo que representa. Y el año pasado quedó demostrado que un partido en el Bernabéu, pues es un escenario muy especial que tiene una repercusión internacional y sin duda eso estoy convencido de que este año también nos va a ayudar mucho».

La idea de la NFL no es otra que consolidarse en Madrid: «Bueno, yo creo que estamos en ese camino ya. El año pasado jugamos el primer partido, este año jugamos el segundo partido y es verdad que ahora todo nuestro foco está en que sea un partido excelente, una experiencia única, que todo el mundo disfrute, que tenga una repercusión como la que tuvo el partido del año pasado y que poco a poco se vaya consolidando en la conversación del día a día, que tiene que ver con el deporte. No solamente cuando pasa este partido en Madrid, sino a lo largo y ancho de la temporada y después también un poco fuera de la temporada, como se ha demostrado hace unos días que tuvimos el draft, en donde, poco a poco, empiezas a ver y a poder seguir más cosas que suceden en el draft a nivel general del día a día de la actualidad deportiva de España».

Respecto a los retos que se plantea la NFL para este partido en el estadio del Real Madrid tras el enorme éxito del año pasado, De los Santos comentó: «Bueno, el reto es que sea un partido y una experiencia única, igual que fue la del año pasado, y que volvamos a repetir un poco el éxito de todo el mundo en el estadio y disfrutando de un partido como fue el del año pasado. Además, este año con un enfrentamiento diferente. Es verdad que pierdes el momento de sorpresa del primer año, pero confiamos en que la experiencia siga siendo única.

También le preguntaron qué tan importante es España para la NFL para traer a un equipo que hace nada jugó una Super Bowl como los Cincinnati Bengals: «Es una combinación que se ha dado, de la que estamos muy contentos, que un poco explica cuál es la voluntad de la Liga a nivel de cuál es el crecimiento que queremos generar a nivel internacional. Los partidos no se definen porque sean más importantes o menos importantes, es una cuestión que está parametrizada y que tiene que ver mucho más con el calendario, pero que nosotros estamos muy contentos con que sean los Bengals».

El director de NFL España comentó que, tras el primer partido en el Santiago Bernabéu el año pasado, otras franquicias mostraron su interés por jugar en España: «El partido del año pasado fue un escaparate muy, muy bueno, y sí que sabemos que no solamente nuestros equipos GMP (derechos exclusivos de marketing internacional), sino muchos otros equipos han tenido un ojo puesto en ese partido y han verbalizado sus ganas de jugar en España».

Por último, sobre la posibilidad de jugar dos partidos en España, como pasa en Londres, dijo: «En la proyección internacional y en los partidos internacionales, la previsión es que estos partidos internacionales vayan creciendo y que poco a poco se vayan extendiendo por mercados diferentes. Este año tenemos dos mercados que albergarán un partido de NFL de fase regular por primera vez. Por destacar uno, Francia, por ejemplo, va a disfrutar de un partido internacional y de cara al futuro, la intención es que estos partidos internacionales sigan creciendo. El año pasado tuvimos seis y este año vamos a tener tres más y confiamos en que en el futuro esto vaya creciendo. De ahí a que pasemos a jugar dos partidos, pues te puedo decir que en Londres empezaron en el año 2007 a jugar estos partidos, con lo cual la evolución ha sido diferente y es verdad que la presencia era mucho más limitada porque fundamentalmente se circunscribía a Londres. Entonces no te puedo decir».