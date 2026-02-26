La NFL anunciará a principios de la próxima semana quién será el equipo local en el Bernabéu en 2026

Ya ha comenzado la cuenta atrás para el NFL Madrid Game 2026. Según ha podido saber OKDIARIO, la NFL dará a conocer a principios de la próxima semana quién será el equipo local en el partido del Santiago Bernabéu. Madrid será la última de las siete ciudades que acogen partidos internacionales este año en desvelar qué equipo actuará como local. Londres, Ciudad de México, Múnich, París, Río de Janeiro y Melbourne ya lo saben, y la capital de España lo desvelará en los primeros días del mes de marzo.

La temporada arranca el 3 de septiembre de 2026 con un partido de los vigentes campeones, los Seahawks, en su casa, y poco a poco la NFL va dando detalles de los partidos internacionales. Este año no serán los Miami Dolphins los que visiten el Santiago Bernabéu. El conjunto de Florida pertenece a la Conferencia Americana y en 2026 le toca el turno a un equipo de la Conferencia Nacional. Son ellos los que tendrán ese partido extra como local que les permite poder jugar un partido internacional.

Por tanto, ni los Dolphins ni los Kansas City Chiefs, los dos equipos de la Conferencia Americana con derechos en España, visitarán Madrid esta temporada. En la Nacional se encuentran los Chicago Bears, que también tienen derechos comerciales en España y se postulan como principales candidatos al encuentro del Bernabéu.

Pero los de Chicago no son los únicos que optan a ser local en este duelo, ya que la NFL podría escoger a un equipo que no tenga derechos en este país. Por ejemplo, en uno de los dos partidos de Londres serán los Washington Commanders –visitantes en el primer partido de la historia de la liga en España– quienes ejerzan como locales, pese a no tener derechos comerciales en Reino Unido.

Posibles equipos para el partido de Madrid

La espera llega a su fin y a principios de la próxima semana se desvelará por fin la primera de las tres incógnitas que faltan por despejar: quién será el equipo local. Las otras dos son el rival y la fecha exacta en la que se disputará el choque. Sobre esto último se puede decir que será a finales del 2026, ya que la temporada de la NFL comienza en septiembre.

Respecto a los posibles equipos cabe destacar que no serán los vigentes campeones de la Super Bowl, ya que el elegido no es ninguno de la Conferencia Nacional Oeste (NFC Oeste). Por tanto, tampoco lo harán Los Angeles Rams, que actuarán como locales en Melbourne, ni los San Francisco 49ers, visitantes en Melbourne y locales en Ciudad de México, ni los Arizona Cardinals.

Por tanto, el equipo que actuará como local saldrá de la NFC Norte, Sur o Este. Teniendo en cuenta que Dallas Cowboys (Río de Janeiro), Washington Commanders (Londres), Detroit Lions (Múnich) y New Orleans Saints (París) ya han sido asignados como equipo local para uno de los siete partidos internacionales, todo apunta a que el elegido para el partido del Santiago Bernabéu será uno de estos ocho: Philadelphia Eagles, New York Giants, Chicago Bears, Green Bay Packers, Minnesota Vikings, Carolina Panthers, Tampa Bay Buccaneers y Atlanta Falcons.