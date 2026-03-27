Apelación no quita la roja a Valverde: el Atlético gana una batalla de su guerra contra el Real Madrid

Fede Valverde finalmente no jugará el próximo partido ante el Mallorca. El Comité de Apelación ha rechazado el recurso del Real Madrid pidiendo la retirada de la tarjeta roja vista en el derbi tras su entrada a Álex Baena. Una decisión después de las pruebas del club blanco de que la acción no debía ser castigada de forma tan severa y de que el Atlético presionase en redes sociales.

Desde que se conoció la decisión de Competición de desacreditar el acta de Munuera Montero, defendida por el CTA, en el que explicaba que la entrada del uruguayo había sido con «fuerza excesiva», el Real Madrid sostenía que todo se trataba de un «error manifiesto» y que debía tumbarse toda sanción contra su futbolista. Hasta enviaron un escrito de cuatro páginas defendiendo la presunción de inocencia de Valverde. Aun así, Apelación sostiene que no hay ningún condicionante nuevo que alteró el criterio arbitral y que, por tanto, la sanción mínima no podía revocarse.

Al no considerar que Munuera cometió «un error claro y manifiesto», el órgano defiende la interpretación que se tomó en la sentencia y tendrá que cumplir su castigo. En el Comité respondieron a la versión del Real Madrid en la que no debía ser expulsión directa al tratarse de un contexto dentro del juego, y no una agresión premeditada sin balón. Sin embargo, todo se ha alimentado especialmente con los últimos movimientos del Atlético.

Una vez se conoció que Valverde cumpliría un partido en lugar de dos, desde el club rojiblanco se lanzó un mensaje de queja en redes sociales contra el Real Madrid. Presionó antes del famoso programa del CTA ‘Tiempo de Juego’ donde se revisarían todas las jugadas polémicas del derbi. Al saber luego que se le reducía el castigo, el Atlético fue severo: «Enhorabuena, sois los mejores en esto. Objetivo cumplido: 1 partido a Valverde. Los aficionados al fútbol pueden irse tranquilos de vacaciones sabiendo que el color de la camiseta y el ruido mediático no influyen en las decisiones de la justicia deportiva. Mismo comité. Misma redacción del acta. Distinto criterio», explicó en comparación con un acta arbitral redactada similar con Oihan Sancet en un partido del Athletic.

Una presión que parece haber tenido efecto para que Fede Valverde, jugador que venía de ser el jugador más en forma del Real Madrid, no esté en la próxima jornada de Liga en Son Moix ante el Mallorca. Los de Álvaro Arbeloa están a cuatro puntos del FC Barcelona y cada jornada es vital para seguir peleando por la Liga. Sin embargo, el recurso del club blanco no ha evitado que el charrúa pueda ayudar en la vuelta del parón.