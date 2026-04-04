Lamine Yamal le niega el saludo a Hansi Flick y se va muy enfadado al vestuario

Es la imagen más sorprendente del final del partido en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Barcelona con victoria en el descuento para el equipo blaugrana por 1-2. Las cámaras de televisión captaron cómo Lamine Yamal negó el saludo a Hansi Flick y se marchó súper cabreado al vestuario tras el pitido final.

La actitud del joven español no se podía entender dadas las circunstancias, pues esta vez el técnico del Barça no le había cambiado y el final era dulce para los culés tras el gol de Robert Lewandowski de rebote que dejaba la Liga prácticamente sentenciada. Pero Lamine protagonizó el post partido con su comportamiento.

IMAGEN DAZN 📸 Lamine Yamal y su reacción tras el partido contra el Atlético de Madrid#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/oetwEYVll8 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 4, 2026

El extremo no tuvo su mejor noche, pero tampoco estuvo desaparecido. Dejó varios destellos como un caño seguido de un fabuloso pase de exterior que bien pudo suponer el gol de Fermín López y forzó la expulsión de Nico González. Por eso, cuesta entender en estos momentos su irrespetuoso gesto con su entrenador.

Cuando iban a saludarse, Lamine retiró la mano a Flick, aunque este ni siquiera tuvo tiempo para decirle algo que no le gustase. Su enfado era mayúsculo y un ayudante del cuerpo técnico del alemán tuvo que ir junto a él hacia el interior del Metropolitano para calmarle.

Más tarde, las cámaras de DAZN mostraron cómo Yamal no quiso celebrar el gol de Lewandowski que ponía en ventaja de siete puntos a su equipo sobre el Real Madrid a falta de ocho jornadas después de tropezar en Mallorca.

IMAGEN DAZN 📹 Así reaccionó Lamine Yamal en el gol de la victoria de Robert Lewandowski#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/88Ko4k5Wxt — DAZN España (@DAZN_ES) April 4, 2026

Flick perdona a Lamine en público

Su compañero y amigo Pau Cubarsí se dirigió hacia él para animarle, aunque su gesto era realmente de apatía. «Lo dio todo y estaba decepcionado. Es normal, es un partido, hay emociones. No ha sido por su actuación, sino por situaciones en las que lo intenta todo, pero no consigue marcar gol. Está todo bien», dijo Flick en DAZN, quitando hierro al asunto.