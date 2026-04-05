Marc Bernal sufre un esguince en su tobillo y se pierde la eliminatoria de Champions contra el Atlético

Marc Bernal tuvo que retirarse del partido contra el Atlético de Madrid el pasado sábado en el Metropolitano con molestias en su tobillo y este domingo se ha confirmado su lesión. El mediocentro culé sufre un esguince en su tobillo y estará unos diez días de baja. Un contratiempo importante para Hansi Flick, ya que pierde a un jugador importante en el centro del campo para la crucial eliminatoria de Champions League contra el conjunto colchonero. En cambio, lo de Araujo queda en un susto.

«El jugador del primer equipo Ronald Araujo tiene una pequeña sobrecarga muscular en el muslo izquierdo. El jugador estará disponible para el partido del miércoles contra el Atlético de Madrid. El jugador del primer equipo Marc Bernal sufre un esguince en el tobillo izquierdo. El tiempo de recuperación se decidirá en función de su evolución», señala el Barcelona este domingo con estos dos comunicados médicos.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢𝗦 El jugador del primer equipo 𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗔𝗿𝗮𝘂𝗷𝗼 tiene una pequeña sobrecarga muscular en el muslo izquierdo. El jugador estará disponible para el partido del miércoles contra el Atlético de Madrid. El jugador del primer equipo… pic.twitter.com/JuF3gO30Ij — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 5, 2026

Bernal se pierde la Champions

Fue un partido movido para el Barcelona en forma de lesiones. Araujo fue titular en el lateral derecho contra el Atlético de Madrid, pero a los 20 minutos de juego, Hansi Flick puso a calentar a Marc Bernal. Tuvo que hacer el cambio justo antes del descanso. El jugador uruguayo tenía molestias musculares, pero finalmente no sufre lesión, solamente una sobrecarga, y podrá estar el miércoles en el Camp Nou contra los de Simeone en la ida de los cuartos de final de la Champions.

Marc Bernal entró al césped del Metropolitano en el minuto 40 y en el 62 tuvo que abandonar el terreno de juego con molestias en el tobillo. Entró Koundé en su lugar. En este caso, la lesión sí se ha confirmado. El canterano culé sufre un esguince en su tobillo izquierdo. Una baja muy sensible para Hansi Flick en el centro del campo y que ya fue importante en el 3-0 de Copa ante el Atlético de Madrid.

Bernal estará de baja unos diez días y se perderá seguro la ida de los cuartos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid del próximo miércoles en el Camp Nou. Para la vuelta, el martes siguiente en el Metropolitano, tendrá muy complicado llegar en plenas condiciones físicas.