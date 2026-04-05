Al Barcelona le salen las cuentas: podría cantar el alirón en el Camp Nou ¡contra el Real Madrid!

Al Barcelona le salió un sábado redondo tras ganarle al Atlético de Madrid con un gol de Robert Lewandowski de rebote en el minuto 87 y con la derrota del Real Madrid en Mallorca. El equipo azulgrana cierra la jornada 30 de la Liga con siete puntos más que los blancos a falta de ocho jornadas por disputarse. Tiene media Liga en el bote en estos primeros días del mes de abril. Sería la segunda consecutiva.

Y es que las cuentas también le salen al Barcelona. Cantar el alirón otro año más con Hansi Flick al frente cada vez es una realidad más posible. Y ese alirón podría llegar en el Clásico del Camp Nou contra el Real Madrid. Si el Barça y el Madrid ganan todos sus partidos hasta la jornada 35 del 10 de mayo, el equipo culé podría proclamarse campeón ese mismo día.

Si el Barcelona llega en la situación que tiene ahora mismo al Clásico contra el Real Madrid, con siete puntos de distancia en el liderato, con una victoria ante los blancos la distancia aumentaría hasta los diez puntos y solamente restarían nueve puntos por disputarse en tres jornadas. Es decir, los de Hansi Flick tendrían la oportunidad en su fortín de darle la estocada final al eterno rival y proclamarse campeones.

El Barcelona ya hace cuentas para cantar el alirón ante el Madrid

Para ello, la distancia hasta el Clásico de dentro de un mes en el Camp Nou tendría que ser la misma que ahora: siete puntos de ventaja. El calendario del Barcelona en Liga es el siguiente. El próximo fin de semana recibirá al Espanyol en el derbi catalán incrustado entre la eliminatoria de Champions contra el Atlético de Madrid, luego recibirá al Celta de Vigo entre semana con el finde de la final de Copa entre medias y visitará Getafe y Pamplona de manera consecutiva.

Tras esos partidos y con la Champions de por medio, el Barcelona recibirá al Real Madrid el 10 de mayo a las 21:00 en un partido en el que puede proclamarse campeón si ambos lo ganan todo hasta esa fecha. Las últimas tres jornadas serán ante Alavés, Betis y Valencia.

Los partidos de Liga que le quedan al Real Madrid son los siguientes: Girona en casa, Alavés en casa, Betis fuera, Espanyol fuera, Barcelona fuera, Oviedo en casa, Sevilla fuera y Athletic Club en casa.