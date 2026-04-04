Flick rebaja la tensión con el enfado de Lamine Yamal: «Estará de mejor humor en la Champions»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Metropolitano para analizar la victoria del Barcelona contra el Atlético de Madrid que deja la Liga casi sentenciada con siete puntos de ventaja sobre el Real Madrid a falta de ocho jornadas para el final de curso.

«Lo dio todo y estaba decepcionado. Es normal, es un partido, hay emociones. No ha sido por su actuación, sino por situaciones en las que lo intenta todo, pero no consigue marcar gol. Está todo bien. Estará de mejor humor», comenzó Hansi Flick intentando calmar la situación con Lamine Yamal.

«No he podido ver la acción en la televisión, pero yo creo que va a despejar el balón y no es tarjeta roja para Gerard Martín», dijo el entrenador del Barça sobre la acción más polémica del partido.

«Mañana veremos los resultados de cómo están Araujo y Bernal, pero mañana tenemos las pruebas y no creemos que sea nada grave. Araujo ha pagado el hecho de jugar dos partidos con Uruguay y traía un viaje largo detrás», señaló sobre los dos posibles jugadores lesionados.

Flick celebra la victoria en el Metropolitano

«Lo más positivo de hoy… hemos controlado el partido a pesar de su buena defensa. Es importante llevarnos los 3 puntos porque jugar aquí no es fácil. El ambiente es increíble», dijo sobre el partido Hansi Flick.

«Tenemos siete puntos de distancia, pero debemos centrarnos en nosotros. Ronald ha tenido que salir igual que Bernal. Esperamos que no sea nada grave. Es importante tener el hambre de ganar partidos», comentó en sala de prensa.

Sobre Lewandowski: «Es temprano para hablar de su renovación. Estoy contento con él. Quedan 8 partidos, nada está hecho. Decidiremos cuando acabemos el trabajo».

No quiso hacer mención a la derrota del Real Madrid: «No me importan los otros equipos porque tenemos el antecedente de la temporada pasada. Volver de los parones nunca es fácil, pero se debe manejar».

«Los chicos estaban contentos en el vestuario. Todos saben lo que nos viene ahora y son conscientes de que no hay nada hecho. Contentos, pero sin celebrar mucho», dijo sobre la alegría de ganar el partido.

Sobre los duelos en Europa: «La Champions es totalmente distinta. Todos dan un 10% más. Todos queremos estar en semifinales. Son los partidos por los que entrenamos».