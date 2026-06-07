AEMET prevé un día soleado con nubes y ligero ascenso de temperaturas en Castilla y León

Hoy, en el conjunto del territorio de Castilla y León, se espera un día poco nuboso, con algunas nubes bajas matinales en la Cantábrica y el extremo nororiental, además de evolución diurna en el sureste. Las temperaturas mínimas registrarán un ligero descenso en el norte y un ligero ascenso en el sur, mientras que las máximas experimentarán un ascenso general. El viento soplará del noreste, girando a suroeste, siendo flojo con intervalos moderados.

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Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 7 de junio

Cielo despejado y tarde cálida en León

El cielo se presenta despejado y limpio esta mañana en León, con el sol asomándose tímidamente al horizonte a las 6:45. Las temperaturas comenzarán en unos frescos 9 grados, pero a medida que avanza el día, la calidez irá en aumento, alcanzando hasta 28 grados por la tarde. Con un viento suave soplando desde el sur a unos 15 km/h, la sensación térmica podría elevarse un poco más, haciéndonos sentir como si disfrutáramos de un cálido abrigo.

En cambio, la humedad, que alcanzará un 90%, aportará un aire algo pesado a la tarde, aunque no se espera que las nubes traigan lluvia. Con la caída del sol a las 21:57, la jornada nos dejará una noche tranquila y acogedora, perfecta para disfrutar del fresco después de un día radiante. Así que, ¡aprovechemos estas horas de luz antes de que se desvanezcan!

Zamora: día inestable con lluvias y viento

Zamora se despierta envuelta en un aire fresco y un cielo gris que anticipa un día de cambios bruscos. La brisa agita los árboles y el sonido del viento se mezcla con el murmullo de la ciudad, preparándose para un ambiente inestable que promete lluvias y un descenso térmico notable.

A medida que avanza la jornada, la mañana se mostrará templada, con temperaturas que rondan los 12 grados, pero la tarde traerá consigo un marcado contraste, con máximas de hasta 31 grados. El viento, con ráfagas que superan los 30 km/h, puede hacer que la sensación térmica se sienta aún más fresca. Con una probabilidad de lluvia del 80%, no está de más llevar paraguas y estar preparado para un día movido.

En la ciudad de Salamanca, clima ideal para actividades al aire libre

Este miércoles amanece en Salamanca con una temperatura mínima de 13°C y un cielo que se presenta mayormente despejado. A medida que avanza la mañana, la temperatura alcanzará los 14°C y la humedad se mantendrá en un rango del 20%, lo que evitará la sensación de pesadez en el ambiente. Durante la tarde, el sol continuará brillando, incrementando la temperatura hasta los 31°C, con una ligera brisa de viento del sureste a 10 km/h.

A pesar de que no se esperan lluvias a lo largo del día, el clima será caluroso y propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya que Salamanca gozará de aproximadamente 15 horas de luz natural. Por la noche, las temperaturas descenderán a unos agradables 19°C, manteniendo un cielo mayormente despejado que permitirá disfrutar de una tranquila velada.

Valladolid: jornada tranquila y soleada con viento ligero

El tiempo en la ciudad se presentará estable durante la mañana y la tarde, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 31 grados. Aunque no se prevén lluvias significativas, se podrá sentir un ligero viento, que añadirá frescura a la jornada.

Con estas condiciones, es un día perfecto para salir a pasear y disfrutar de un ambiente tranquilo. Las temperaturas agradables invitan a realizar actividades al aire libre, así que no dudes en aprovechar este día.

Cielos despejados y sol radiante en Burgos

La mañana en Burgos se presenta tranquila, con cielos despejados y un ambiente fresco que invita a disfrutar del aire libre. Las temperaturas oscilan entre los 8 y los 9 grados, creando una sensación térmica agradable para comenzar el día.

A medida que avanza la jornada, el sol irá ganando fuerza, alcanzando una máxima de 30 grados en la tarde. La brisa soplará desde el sureste a unos 20 km/h, así que es aconsejable llevar una prenda ligera, especialmente si planeas salir a disfrutar del buen tiempo.

Palencia: cielos despejados y chubascos a la tarde

El cielo de esta mañana se presenta despejado, con una temperatura mínima que ronda los 10°C, invitando a los palentinos a disfrutar de un comienzo fresco. A medida que avanza el día, el sol irá elevando el mercurio hasta alcanzar una máxima de 31°C, con un viento suave que añade un toque de frescura al ambiente.

Sin embargo, no todo será sol, ya que hacia la tarde se esperan chubascos intermitentes que podrían refrescar la jornada. Se recomienda llevar un paraguas a mano y aprovechar las horas matutinas antes de que las nubes hagan su aparición. La humedad será variable, alcanzando un 85% en su punto máximo, así que es hora de prepararse para un día de contrastes en Palencia.

Ambiente soleado y agradable hoy en Ávila

La mañana en Ávila se presenta despejada, con una suave brisa que acaricia la piel. La temperatura ronda los 15 grados, lo que invita a disfrutar de un café al aire libre. Conforme avanza el día, el ambiente se calienta y la temperatura alcanzará los 27 grados en la tarde, ideal para una caminata por la ciudad. No se esperan lluvias, así que es perfecto llevar una ropa ligera y no olvidar las gafas de sol para aprovechar al máximo esta jornada soleada.

Segovia: cielo despejado y tarde cálida con viento

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado y fresco, con temperaturas que rondan los 12 grados. A medida que avanza la jornada, el sol se hará protagonista y el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 29 grados, brindando una tarde cálida.

Sin embargo, no hay que bajar la guardia, ya que se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar los 55 km/h, especialmente en la tarde. Se recomienda disfrutar del día al aire libre, pero con precaución ante el viento y, al caer la noche, una ligera brisa hará que la sensación térmica se mantenga en torno a los 19 grados.

Cielo claro con brisas suaves en Soria

El día amanece en Soria con un cielo mayormente despejado, ofreciendo una sensación de frescura que acompañará la mañana. Con temperaturas que rondarán los 12 grados, la jornada promete calidez al irse desarrollando, alcanzando una temperatura máxima de 29 grados por la tarde. A medida que el sol se eleva, los vientos soplarán de forma ligera desde el sur, aunque podría haber alguna brisa más intensa en momentos puntuales.

Durante la tarde, el cielo seguirá predominantemente claro, aunque existe la posibilidad de algunas nubes y un leve riesgo de lluvia hacia la noche. La temperatura mínima se mantendrá confortable, rondando los 10 grados, mientras que la humedad variará, alcanzando hasta un 85%. Con una duración de luz solar que se extenderá por más de 14 horas, es un día que invita a disfrutar del exterior en la bella Soria.