Los ultras del Barça se movilizan para que los hinchas del Atlético no metan banderas de España en el Camp Nou

La grada más ultra del Barça quiere prohibir que entren banderas de España para el partido frente al Atlético en el Camp Nou. A raíz de que se requisaran esteladas y banderas independentistas en el Metropolitano el pasado sábado en el partido de Liga, los radicales catalanes han hecho un llamamiento para censurar simbología española dentro del estadio en redes sociales.

Una de las que más se ha movilizado en las últimas horas fue la peña Nostra Ensenya, quien salió en defensa de los separatistas para hacer apología del aquelarre catalán contra aquellos aficionados del Atlético que quieran entrar al estadio para el partido de ida de cuartos de Champions de este miércoles: «La seguridad del Metropolitano, como ya es tradición, ha requisado toda bandera que oliera a catalanismo. Mientras, el resto del estadio insultaba una vez más al Barça y a Catalunya. Esperamos que tengan el mismo trato en nuestro estadio. ¡Ninguna estanquera en el sector visitante!», escribieron en su perfil de X junto con la aprobación de otros grupos ultra que entran habitualmente al Camp Nou, como Almogàvers, Front 532 y Supporters Barça.

Es importante aclarar que el término «estanquera» se trata de una forma despectiva entre los grupos separatistas catalanes para referirse a las banderas españolas, que antiguamente se utilizaban los mismos colores en los estancos de tabaco.

La seguretat del metropolitano, com ja és tradició, ha requisat tota bandera que olorés a catalanisme. Mentrestant la resta de l’estadi insultava un cop més al Barça i a Catalunya. Esperem que tinguin el mateix tracte al nostre estadi. CAP ESTANQUERA AL SECTOR VISITANT! — PB NOSTRA ENSENYA (@NOSTRAENSENYA) April 4, 2026

No es la primera vez que hay alguna polémica respecto a la entrada de banderas de España en el estadio azulgrana. El pasado mes de noviembre quemaron una en el Olímpico de Montjuic en un partido entre Cataluña y Palestina. Otro gesto promovido por el aquelarre independentista para faltar al respeto a la bandera nacional: «De los países catalanes a Palestina, independencia», escribieron los ultras del Barcelona.

En el Atlético-Barça de liga también hubo una guerra de cánticos entre ambas aficiones. Por un lado, la de los rojiblancos cantando el «¡Que viva España!», mientras que los ultras culés respondían con gritos de «Visça Catalunya» e «independencia». Este miércoles se prevé otra guerra similar en el Camp Nou donde la política vuelve a ser un arma usada por el separatismo aprovechando el foco de un partido de Champions.