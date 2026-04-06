Bartomeu desvela cómo endeudó al Barcelona renovando a Messi: «Querían pagar…»

Josep Maria Bartomeu ha recordado el sacrificio que tuvo que hacer para mantener a Leo Messi en el FC Barcelona. El ex presidente fue el hombre que renovó al argentino a cambio de un sueldo astronómico y que terminó derivando en una deuda que aún sigue arrastrando el club años después de su marcha del Camp Nou.

Todo se remonta al verano de 2017 cuando el PSG había pagado los 222 millones de euros de la cláusula de Neymar. Un precedente que hizo temblar los cimientos del Barcelona hasta tal punto que se especulaba que existía la posibilidad de que podía darse también la salida de Messi: «Había rumores de que había un club interesado. Había contratos de jugadores que se acababan y uno de ellos era Messi. Fue cuando renovamos su contrato. Le quedaba un año y medio, pero decidimos aumentarle su cláusula hasta los 700 millones de euros», explicó.

«No queríamos que interfirieran otros clubes en las negociaciones. También hicimos lo mismo con las cláusulas de Jordi Alba y Sergio Busquets. En cada una de las renovaciones, el salario iba acorde con ellas». Sin embargo, Bartomeu negó que fuera el PSG, aunque terminó fichándole en 2021, el que estaba detrás: «Hablamos con Messi y su familia, le renovamos y subimos su cláusula. Obviamente, eso también tuvo un efecto. Aumentó la masa salarial. Estuvimos en parámetros apenas superiores a los ingresos que teníamos. Pero insisto: si se subieron los salarios, era porque el Barcelona se lo podía permitir. Lo que no se pudo permitir fue la pandemia. Si lo hubiésemos sabido, no hubiésemos hecho esos contratos», aseguró.

Ya, con Joan Laporta, Messi terminó poniendo rumbo al Parque de los Príncipes, donde apenas estuvo unos años antes de irse al Inter de Miami: «Sé que las cosas le están yendo muy bien. El equipo tuvo un gran incremento patrimonial y eso fue gracias a su llegada. Messi tenía ganas de quedarse y hubiera hecho el esfuerzo máximo de seguir y adaptarse a las circunstancias económicas que había provocado la pandemia», dijo en una entrevista en Cronica Global.

Años después de que ambos se fueran del Barcelona, Bartomeu asegura que aún mantienen el contacto: «Tenía más relación con Messi cuando estaba con el PSG. Le felicité por el Mundial. Estuve diez años a su lado. En abril estaré en Estados Unidos e iré a verlo», zanjó.

Messi, relación rota con el Barcelona de Laporta

En la actualidad del Barcelona, las recientes elecciones ganadas por Joan Laporta a la presidencia del club alejan la posibilidad de la vuelta de Leo Messi al Camp Nou La relación entre ambos está rota, especialmente a raíz de las últimas declaraciones de Laporta asegurando que Johan Cruyff ha sido «el mejor jugador de la historia». Un estado que, por el momento, hace que el argentino siga pensando lejos de volver a la que fue su casa durante casi dos décadas.