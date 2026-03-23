Bartomeu insiste en exculparse con el caso Negreira: «No solo hacíamos nosotros informes arbitrales»

Josep Maria Bartomeu ha vuelto a hablar de la etapa más oscura del FC Barcelona con el ‘caso Negreira’ de nuevo en el foco. El expresidente entre 2014 y 2020 se vio envuelto en una legislatura que hundió económica e institucionalmente al club, atacando al Real Madrid y justificando con surrealistas explicaciones las razones que motivaron al club a estar sumido en un pozo del que aún no ha podido salir completamente.

Después de celebrarse las últimas elecciones a la presidencia, recién ganadas por Joan Laporta, el ex directivo fue uno de los nombres más repetidos en las campañas. Un ataque mediático que no le gustó y del que quiso protegerse defendiendo sus pagos al vicepresidente del CTA: «Cada uno ha defendido su periodo. Yo fui investigado hasta 2018, que es cuando decidimos dejar de pagar los servicios de Negreira. De hecho, fui el único que pidió a la jueza que no entregara la documentación del Barça al Madrid, que lo solicitó hace unos meses. No me parecía justo que el Madrid viera la documentación más interna del club. Los informes arbitrales es algo que muchos clubes hacían, no solo el Barça», explicó.

Recientemente, los Mossos desmintieron su versión ante la jueza con el ‘BarçaGate’: «El objetivo de la contratación de Nicestream para la monitorización de redes comenzó en 2017, cuando se marcha Neymar y a raíz de lo que sucedió con el referéndum del 2017 en Cataluña. El Barça siempre ha tenido mucho cuidado y seguimiento de los medios tradicionales, pero no teníamos ningún control ni sabíamos qué pasaba en las redes sociales y las conversaciones que había. Nicestream servía para ver qué pasaba en las redes y cuál era la conversación; a partir de ahí, el equipo de comunicación podía tomar estrategias para proteger la reputación del Barça. No pagué por el bien de mi reputación», comentó.

Bartomeu culpa al Covid de la crisis del Barcelona

Otra de sus surrealistas explicaciones fue acerca de un motivo de peso para justificar la deuda multimillonaria que arrastró al Barça a la profunda crisis económica que le ha neutralizado en fichajes e inscripciones: «No dejé una mala herencia. Estuvo totalmente condicionada por el Covid. En aquel momento, el Barça era un club que estaba en una situación deportiva y económica buena, creciendo y con ingresos. El Covid hace que caigan los ingresos y que, en los años 19/20 y 20/21, el Barça se vea afectado con 500 millones de euros menos, lo que hace que la economía del club sufra las consecuencias», dijo en una entrevista en Catalunya Ràdio.

«He estado en silencio desde que dimití en octubre de 2020 porque, una vez que el presidente hace el trabajo que debe hacer, es mejor pasar a un segundo plano. Pero es verdad que últimamente, después de cinco años, todavía se habla mucho de mí. Tanto por la herencia como por la campaña ha vuelto a salir mi nombre. He pensado que quizá es mi momento de explicarme porque es la manera de que alguien entienda qué sucedió y ese tema tan famoso de la herencia, que no es tan grave como se dice», añadió Bartomeu.

Sin embargo, no dudó en atacar a Laporta por las palancas que utilizó para levantar al Barcelona: «Me preocupa bastante el fair play. En 2021 se inflaron las pérdidas sin saber con qué objetivo. No reconocer lo que pasó en el Covid hizo que perdiéramos bastante, pese a que la Liga hiciese un informe avisando de este impacto. Las palancas al final son pérdidas en activos que no han servido para reducir la deuda», zanjó.