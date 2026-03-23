El extremo noruego que tiene el Barça en la recámara por si se trunca el fichaje de Rashford

Andreas Schjelderup es el nombre que tiene encima de la mesa el FC Barcelona se finalmente se le acaba truncando el fichaje de Marcus Rashford este verano. El conjunto culé tiene una opción de compra por el inglés de 30 millones de euros, un precio por debajo del valor actual de Rashford pero que el Barça no quiere asumir de golpe, situación que podría llevarle a negociar con un Manchester United que ya considera que está perdiendo dinero con su fichaje. En esas, Schjelderup, de 21 años y destacando en el Benfica, se deja querer.

El caso de Marcus Rashford apunta a culebrón este verano en Barcelona. Hansi Flick y el propio jugador quieren lo mismo, que el futbolista continúe ligado al Barça a partir de la próxima temporada. En el club piensan igual, aunque los 30 millones de euros que deben abonar de la cláusula de rescisión del inglés genera debate y dudas.

En el club están en conversaciones con el Manchester United para ver cómo hacer frente al pago, buscar otras vías que faciliten la inversión en diferentes pagos. Los ingleses, que ya se sienten ‘estafados’ por el precio que añadieron al préstamo del futbolista, muy bajo y ahora en alza por su rendimiento, son reacios a dar facilidades, lo que podría complicar la operación.

Es en esa tesitura donde aparece el nombre de Andreas Schjelderup, una de las sensaciones en Portugal por su gran rendimiento en el Benfica. A sus 21 años, el joven noruego y compañero de selección de Erling Haaland, está dando que hablar. Ya demostró maneras en la eliminatoria ante el Real Madrid, pese a finalmente acabar eliminado.

Este curso Schjelderup está ganando notoriedad y, a sus 21 años, cada vez suma más titularidades de la mano de José Mourinho, que no es precisamente un entrenador que regale oportunidades porque sí. El extremo izquierdo suma este curso 36 partidos con las águilas, en los que ha logrado siete goles y cuatro asistencias entre todas las competiciones.

Tras la última actualización de mercado del portal especializado Transfermarkt, Schjelderup ha pasado de 14 a 20 millones de euros de valor de mercado, aunque previsiblemente el Benfica le tenga mucho mejor valorado para cualquier interesado, sobre todo teniendo en cuenta sus apenas 21 años de edad y que tiene contrato con ellos hasta 2028, lo que resta de temporada y otros dos cursos más.

El nombre de Schjelderup llevaba tiempo en el radar del Barcelona, sobre todo tras estos dos últimos años en el Benfica, tras dejar definitivamente el Nordsjælland noruego, tras un año cedido allí tras su fichaje. El futbolista recientemente fue cuestionado por este posible interés del Barça y se ha dejado querer, seducido por la posibilidad que, aparentemente, desconocía.

«No había oído hablar de eso, pero sería genial si fuera cierto», respondía Schjelderup ante la pregunta de la televisión noruega TV2, mostrándose muy predispuesto a la posibilidad de acabar en algún momento de su carrera en las filas del Barcelona. En cualquier caso, su nombre es en estos momentos uno más en la terna de candidatos al extremo zurdo del Barça, con Rashford como principal demandante si los términos económicos de su fichaje son favorables…