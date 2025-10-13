Rashford mete presión a Flick para quedarse en el Barcelona: «Es lo que quiero»

Marcus Rashford no ha tenido una vida fácil en los últimos años de su carrera. Al igual que otras estrellas del Manchester United, el inglés buscó desesperadamente una salida el pasado verano para volver a sentirse jugador. Una oportunidad de mercado que aprovechó el FC Barcelona para dar ese salto que le ha devuelto la confianza de recuperar su mejor versión.

Laporta consiguió su cesión para esta temporada y, con el papel que le está dando Hansi Flick, en el barcelonismo crece el deseo de que se quede definitivamente en la plantilla. En Inglaterra avanzan que en la directiva culé está convenciendo con sus actuaciones. Titular en siete de los diez partidos de esta campaña, Rashford sigue aprovechando las bajas de Raphinha y Lamine Yamal para tener esa continuidad que tanto ha deseado tener.

Es por ello que no ha dudado en explicar qué es lo que necesita de cara al futuro a la hora de decantarse por su nuevo club, recordando su etapa en el United como un infierno: «La consistencia es algo fundamental. Siento que he estado en un entorno inconsistente durante mucho tiempo, así que es aún más difícil ser consistente», explicó en una entrevista para ITV Sport.

En lo que va de temporada suma tres goles y cinco asistencias. Para Flick es un recurso que ve valioso, pero se desconoce qué rol tendrá cuando vuelvan los pesos pesados de la delantera. Un guion que pondría en el aire su continuidad en esa línea: «La consistencia es lo que necesito aportar a mi juego y estoy intentando hacerlo. Quiero estar a mi máximo nivel, no solo a veces, sino tan a menudo como sea posible».

«Cuando hablan de consistencia, al igual que en el deporte, necesitas variables constantes en tu vida y la forma en la que entrenas. Yo he tenido muchos cambios en mi carrera, pero tengo que mirar hacia adelante. Eso es algo que quiero corregir y mejorar para estar a mi mejor nivel más a menudo», añadió el británico.

Rashford gana crédito para quedarse en el Barcelona

El pasado verano, el Barça miró varias alternativas en el mercado. La prioridad fue Nico Williams, que finalmente renovó por el Athletic; y Luis Díaz, quien se marchó al Bayern. La imposibilidad de hacer frente a ambas operaciones obligó al club a buscar una alternativa mucho más económica.

En el acuerdo de préstamo, el FC Barcelona tiene una opción de compra definitiva que oscila entre los 30 y los 35 millones de euros. Los próximos meses serán vitales para ver si la confianza de Hansi Flick será así hasta el final. En función de su rendimiento total, el club culé tomará la decisión de si hacer el esfuerzo para quedarse.